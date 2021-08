Fiscalía acusó a Martín Pradenas de siete delitos sexuales a seis víctimas y pide 41 años de prisión

La Fiscalía de la Región de la Araucanía acusó durante esta jornada a Martín Pradenas Durr por delitos sexuales cometidos en perjuicio de seis víctimas.

Entre estas figura el caso de Antonio Barra, joven que terminó quitándose la vida,después de ser violada por Pradenas en 2019, motivo por el cual el Ministerio Público solicitó distintas penas por cada uno de los hechos, las que en total suman 41 años de presidio.

La solicitud de la Fiscalía se produce a nueve días del cierre de la investigación y los casos por los que se le acusa a Martín Pradenas son: abuso sexual de mayor de 14 años (4 años de presidio menor en su grado máximo), abuso sexual de mayor de 14 años, (4 años de presidio menor en su grado máximo), abuso sexual de menor de 14 años (5 años de presidio menor en su grado máximo), abuso sexual de mayor de 14 años ( 4 años de presidio menor en su grado máximo), violación de mayor de 14 años (10 años de presidio mayor en su grado mínimo), abuso sexual de mayor de 14 años (4 años de presidio menor en su grado máximo), y violación de mayor de 14 años (10 años).

Cabe destacar, que hace unos días, Gendarmería realizó un allanamiento en los módulos 34, 42 y a la celda de Pradenas, donde se encontraron pendrives y tarjeta de memoria.

Durante las investigaciones, la Fiscalía entregó de un documento, en el que se relata cada uno de los ataques sexuales perpetrados por Pradenas.

Según el portal La Tercera, en el texto, se describe el ataque contra Antonia Barra en septiembre de 2019, quien se encontraba “incapacitada para oponerse”.

En la acusación, además, se describen las fechas y lugares en que Pradenas cometió los delitos y, para lograr condenarlo, el Ministerio Público ofrece 110 testigos y 23 peritos que deberán declarar ante el Tribunal Oral de Temuco.

El acusado se negó a declarar tras la incautación de estos elementos, remitidos al Ministerio Público, según confirmó el coronel Sebastián Urra.

La defensa de Pradenas, quien se encuentra detenido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Valdivia, ha solicitado al tribunal de Garantía la revisión de medidas cautelares,lo cual fue rechazado considerarlo “un peligro para las víctimas y la sociedad”.

Sumado a esto, en febrero se dio a conocer el hallazgo de un celular del imputado que había sido catalogado como “destruido”.

Caso Antonia

Pradenas está acusado de violar a Antonia Barra el 18 de septiembre de 2019, en Pucón. La joven se quitó la vida tres semanas después.

El caso de Antonia provocó que otras seis mujeres denunciaran al sujeto por delitos similares, por lo cual se encuentra formalizado por «abuso sexual reiterado» y «violación».

Fue en noviembre del año pasado que Pradenas fue reformalizado por el caso de una sexta víctima por un hecho que habría ocurrido en marzo de 2012.

En octubre del año pasado, el joven reiteró su inocencia y afirmó no sentirse responsable de la muerte de Antonia Barra. Esto, en una entrevista respondida a

«No, no la violé ni jamás le hice daño. Como he dicho siempre de esta y las demás acusaciones, me declaro totalmente inocente» dijo en el comunicado leído por el padre de Martín Pradenas en el programa Informe Especial de TVN.

Respecto al suicidio de la joven, dijo: «No me siento responsable de la triste decisión que tomó Antonia, es más, siempre lo he lamentado mucho, quienes me conocen lo saben. Era una mujer joven y con una vida por delante».

«Creo que hay personas responsables que no han sido aludidas en las investigación, que la insultaron el mismo día que ella decidió terminar con su vida y a sido su propia familia la que ha ocultado esa información con mentiras como la supuesta amenaza de muerte haciéndome culpable a mí», agregó.

