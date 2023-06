Fisco deberá pagar $720 millones de indemnización a familiares de trabajadores de Endesa detenidos desaparecidos

En su fallo, la Corte de Santiago afirmó que "no puede estimarse suficiente la reparación simbólica que ha hecho el Estado de Chile o los beneficios que otorga el Programa PRAIS, pues se trata de reparaciones generales que no logran reparar el daño particular y propio que sufren las víctimas de violaciones a los derechos humanos".