Fondo de pensiones: Las amenazas del Gobierno y los avances de una oposición unida por el segundo retiro

La Cámara de Diputados de Chile debate este martes un segundo retiro de fondos de pensiones que augura un nuevo encontronazo entre el legislativo y el gobierno, que amenaza con llevar el tema al Tribunal Constitucional, publicó Prensa Latina.

Informó que el proyecto impulsado por la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles con respaldo de toda la oposición, consiste en una reforma constitucional que prevé el retiro del 10 por ciento de los ahorros de afiliados a las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP), para que miles de familias puedan enfrentar con sus recursos la crisis causada por la Covid-19.



Al igual que con un primer retiro de esos dineros en julio último, el gobierno se opone a esa iniciativa, alegando esta vez que unos cuatro millones de personas no podrán acceder a ese beneficio ya en el primer retiro sacaron todo lo que tenían, y que existen otras vías de ayuda directa a los ciudadanos sin que tengan que extraer su dinero.

La diputada socialista Maya Fernández declaró a la prensa que el gobierno no le ha dado solución a muchas familias que no han recibido apoyo alguno, y la propia ciudadanía ha pedido poder realizar un segundo retiro de sus ahorros de pensiones. Foto: Web.

Pero en la oposición aseguran que desde el inicio de la pandemia las medidas aplicadas por el ejecutivo han sido insuficientes, tardías o han dejado fuera a miles de familias, y por ello fue necesario acudir a este recurso extremo para que pudieran sortear la situación ante la pérdida de su sustento.



La diputada socialista Maya Fernández declaró a la prensa que el gobierno no le ha dado solución a muchas familias que no han recibido apoyo alguno, y la propia ciudadanía ha pedido poder realizar un segundo retiro de sus ahorros de pensiones.



Fernández dijo esperar que en la sesión de este martes se cuente con los 93 votos necesarios para aprobar la reforma constitucional, con lo cual esta pasaría al Senado, que diría la última palabra.



Esa posibilidad existe, porque también legisladores de la derecha respaldan la propuesta, tal como ocurrió la vez anterior, lo que acentuó en esa ocasión la derrota sufrida por La Moneda.

El diputado de Renovación Nacional Camilo Morán criticó al ejecutivo al señalar que “a punta de torpezas solo aumenta el apoyo al proyecto”. Foto: Web.

Entre quienes ya dijeron que votarán a favor, el diputado de Renovación Nacional Camilo Morán criticó incluso al ejecutivo al señalar que “a punta de torpezas solo aumenta el apoyo al proyecto”.



Morán declaró a una televisora local que a su juicio “la opción del retiro no es la mejor, pero es un voto humanitario, pues por más que digamos que las condiciones mejorarán, eso se ve bonito en una planilla de Excel, pero no es la realidad de la gente”, y llamó además al gobierno a no recurrir al Tribunal Constitucional.



Sobre esto último algunos medios señalan que si la iniciativa recibe un contundente respaldo en el parlamento, además del apoyo que ya ha expresado la población, La Moneda se vería bajo presión y prescindiría de esa medida para no quedar en evidencia ante la opinión pública.

