[Fotos] Especialistas de la U. de Chile descubren 4 nuevas especies de plantas amenazadas en la zona central

Ni una, ni dos. Fueron cuatro las especies de plantas bulbosas descubiertas en la zona central de Chile por especialistas de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la U. de Chile.

El trabajo, publicado en la revista PhytoKeys, fue liderado por el curador del Herbario EIF, Nicolás García, junto a los jóvenes naturalistas de las regiones de O’Higgins y Valparaíso, Paula Zúñiga-Acevedo, Matías González, Matías Espinoza, Constanza Soto y Benjamín Cisternas, aportando con ello valiosa nueva información sobre la biodiversidad de Chile.

Las plantas descritas, tras un largo análisis taxonómico y metodológico, corresponden a dos nuevas especies del género Miersia —Miersia nahuelbutensis y Miersia subandina— y dos del género Gilliesia: Gilliesia reflexa y Gilliesia taguataguensis.

“Las 4 especies nuevas fueron descubiertas de manera independiente a lo largo de aproximadamente 6 años”, destaca Nicolás García sobre estos hallazgos, detallando que son plantas emparentadas con el ajo y la cebolla.

Distribuciones únicas y en peligro

El estudio también determinó que las especies tienen distribuciones únicas dentro de la biodiversidad chilena. Mientras M. subandina, G. reflexa y G. taguataguensis habitan solo en la Región de O’Higgins, M. nahuelbutensis puede encontrarse en las regiones del Biobío y La Araucanía.

Así, estas nuevas plantas se encuentran, según la investigación, principalmente en laderas andinas, dentro del bosque esclerófilo y en quebradas costeras.

De acuerdo con Nicolás García, curador del Herbario EIF —que este 2026 cumple 60 años de existencia—, “son especies de distribución muy restringida que habitan algunas de las zonas más pobladas del país, lo cual las hace muy amenazadas en cuanto a su conservación”.

Además, el investigador señaló que las 4 especies están amenazadas y supeditadas a ecosistemas que han sido degradados por la acción humana.

Un caso particular es el hábitat de M. nahuelbutensis, que “ha sido reemplazado en más de un 90% por plantaciones forestales”, a lo que se suma el peligro latente de incendios forestales, los cambios en el uso del suelo y diversas actividades humanas.

Las especies de plantas descubiertas, según el estudio, están sumamente restringidas a localidades particulares, lo que vuelve a esos espacios prioritarios para su protección y conservación futura.

“Se estudió detalladamente la forma de las flores de estas especies para describirlas y compararlas con otras especies similares, siempre tomando en cuenta toda la literatura previa sobre la tribu Gilliesieae. Además, secuenciamos algunas regiones del ADN para incorporar las nuevas especies al marco evolutivo que se conocía para este grupo y así estar seguros del género al que corresponden”, explicó el especialista.

Gilliesia taguataguensis.

Gilliesia reflexa.

Miersia subandina

Miersia nahuelbutensis.

Fotos de Vicente Valdés