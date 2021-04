Fractura en Chile Vamos y conflictos en Comité Político dejan a un derrotado Piñera más solo y débil para afrontar la crisis

La dura derrota política que sufrió Sebastián Piñera tras la decisión del Tribunal Constitucional de no admitir el requerimiento que introdujo para bloquear el tercer retiro de los fondos previsionales, y que lo forzó a promulgar la moción de la oposición y retirar su propio proyecto, incrementó las divisiones y conflictos dentro del oficialismo.

Varios medios citan a fuentes de La Moneda y coinciden en que la tensión aumenta junto con los rumores de un posible cambio de gabinete.

Aunque varias voces advierten que estos cambios podrían realizarse en los próximos días, otros apuntan que es necesario esperar porque no “sería bien visto” y podría “verse como una nueva debilidad» por parte del Gobierno.

Desde La Tercera plantean que el Jefe de Estado aún no tiene un diseño claro, pero que está abierto a esa opción y que, probablemente, recogerá opiniones durante este fin de semana y citan a otras fuentes que no descartan que se concrete una modificación durante la próxima semana.

Según este medio, en los partidos de Chile Vamos no hay una voz unánime sobre si se debe hacer un cambio o no.

«En la UDI y Evópoli el diagnóstico es que hay un problema grave al interior de la coalición, que solo agudiza la situación de crisis de La Moneda, debido a que no hay un orden, no apoyan legislativamente al gobierno y lo critican abiertamente en público», consignó.

Cambios en el gabinete y elecciones

Sin embargo, desde ambos partidos advierten que no es conveniente un cambio de gabinete en estos momentos, en el que faltan dos semanas para las elecciones del 15 y 16 de mayo.

De acuerdo con La Tercera , uno de los argumentos es que de cambiarse el equipo en este momento , los nuevos ministros necesitarán un proceso de instalación y Piñera no querría improvisaciones para esa jornada.

El segundo planteamiento, según las fuentes consultadas por este medio ,es que la elección misma será una vara de medición que les puede ayudar a dejar la crisis atrás o empeorarla.

Si el resultado es favorable consideran ue el foco se desviará, pero si Chile Vamos no alcanzar el tercio en los constituyentes, podría agudizar las críticas del oficialismo hacia La Moneda e incrementar la división.

Otro punto a tomar en cuenta es quiénes estarían dispuestos a sumarse al gabinete en los meses finales de la administración de Piñera, tomando en cuenta los altos niveles de desaprobación de su gobierno.

Dentro de las filas del oficialismo aumentan las críticas al propio mandatario, por no tomar en consideración las propuestas, advertencias y opiniones.

«Más que un cambio de nombres tiene que haber es un cambio de actitud del gobierno”, dijo el presidente de la UDI, Javier Macaya; mientras que Evópoli no creen que una modificación en el equipo ministerial resuelva el problema de fondo y cuestionan el estilo de liderazgo de Piñera -al que cuesta convencer, dicen, y delega poco-.

Por parte de RN el diputado Jorge Durán indicó que “no sacamos nada con hacer un cambio de gabinete» y recordó que «el Presidente es el que define los criterios del gobierno «.

En Bio Bio coinciden con esta apreciación y plantea que en Chile Vamos hay algunos parlamentarios que creen que debe existir un cambio en la conducción política, e incluso señalan que hay «varios diputados y senadores oficialistas que no se sienten escuchados por el presidente Sebastián Piñera. Algunos incluso insistieron en su “porfía”.

No obstante, hay sectores del oficialismo que planten que el camino es la “unidad” para enfrentar el difícil momento político que enfrenta el gobierno frente al creciente descontento e indignación en la ciudadanía.

Fisuras y bandos en el Comité Político

«Hay una fisura en el equipo el político y eso no se puede negar», reveló un importante personero de La Moneda a Pauta.

Según este medio, existen al menos dos bandos más menos claros dentro del Comité Político : la ministra Karla Rubilar (Desarrollo Social) y, por un lado y la dupla política de los ministros Jaime Bellolio (Segegob) y Juan José Ossa (Segpres) por el otro.

Al medio, estarían los titulares de Hacienda, Rodrigo Cerda y de Interior, Rodrigo Delgado, quienes tienen buenas relaciones de lado y lado. Sin embargo, otras fuentes consultadas aseguran que el panorama es un poco más complejo, pues no sería una división equilibrada como en los equipos anteriores, sino que sería un «cuatro a uno», con Rubilar en un espacio más solitario dentro del Comité Político.

Por tal motivo, dentro del oficialismo existen varias hipótesis sobre quiénes podrían abandonar el gabinete en corto plazo. Algunos dejan fuera a Delgado, Ossa y Rubilar y tros los mantienen. Otros sectores mencionan a Andrés Allamand, Alfredo Moreno y Baldo Prokurica como cartas para Interior; otros apuntan a Hernán Larraín para llegar a la Segpres.

«Respecto de Cerda, hay una especie de consenso en que se mantiene. Sin embargo, hay un diagnóstico común: hay pocas alternativas», reseñó La Tercera.

RN y UDI contra Larroulet

Sin embargo, hay un nombre que suena con insistencia para que se produzca su salida de La Moneda, y es el de jefe de asesores del Segundo Piso, Cristián Larroulet, quien es de los pocos el círculo original con el que Piñera comenzó su segundo mandato.

Desde RN le atribuyen las decisiones “más negativas” que ha adoptado el gobierno y no tener una visión “real” de lo que pasa en el país.

A juicio de Mario Desbordes, precandidato presidencial de este partido, «Larroulet debería renunciar indeclinablemente, pero no lo va a hacer y el Presidente lo mantiene. Quien toma la decisión final es el Presidente, no es Larroulet, no hay que confundirse”, señaló en declaraciones recogidas por T13.

En tanto, el diputado Jorge Durán (RN) aseguró que “el tema del señor Larroulet es una realidad latente. Todos sabemos que efectivamente el presidente Sebastián Piñera, a quien yo respeto mucho, es el que toma la decisión final, pero todos sabemos que muchas autoridades, muchos puestos de jefatura a veces han tenido, o hemos tenido malos asesores, que nos dejamos llevar y que no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde”,

Por su parte, el senador David Sandoval (UDI) aseguró que “la crisis nace por falta de sintonía con la realidad que vive el país, la composición de cómo se adoptan también medidas en el Congreso», y en ese sentido aseguró que «a Cristián Larroulet le faltó mucha calle y complicidad con los parlamentarios de apoyo en Chile Vamos».

Según fuentes de La Moneda consultadas por La Tercera, Sebastián Piñera -con resistencia- no descarta un cambio ahí.

Lo cierto es que con o sin cambios en el gabinete, el actual gobierno enfrenta un momento sumamente crítico y sus discrepancias en lo interno lo debilitan en su actuar político. Queda esperar y observar cómo afrontará Piñera el cuarto proyecto retiro de las AFP, que ayer ingresó a trámite.

