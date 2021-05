Francisco Caamaño: Red Territorial de Asambleas dará nacimiento a una nueva política con participación vinculante

Luego de obtener 26.797 votos y posicionarse como el más votado en la Lista del Pueblo, el primer paso del convencional constituyente Francisco Caamaño es empezar a generar una Red Territorial de Asambleas, por lo que el llamado es a la participación ciudadana, en respeto a la soberanía popular.

“Nosotros queremos hacer este proceso lo más participativo, lo más transparente, tratando de llegar a quienes se han sentido marginados por la participación ciudadana que ha sido negada”, y cambiar el sistema político actual donde el pueblo no se siente representado ni escuchado, a través de iniciativas populares de leyes y participación vinculante.

En entrevista para El Ciudadano, realizada por Francisco Marín, el constituyente aseguró que con el debate “vamos a levantar nuevamente los cabildos y asambleas a nivel distrital con diferentes actores locales desde el mundo ambiental, cultural, feminista y social, para hacer un resumen a nivel comunal de todas las demandas para la convención constitucional y también para todos los diferentes organismos locales”, en respuesta a quienes confiaron en este proyecto político y vieron la esperanza de ser unos convencionales constituyentes de los movimientos sociales.

Aunque aseguró estar abierto al diálogo, hizo énfasis en que no transará las demandas y principios. “No vamos a negociar con partidos políticos hasta que no liberen a los presos de la revuelta y menos con partidos políticos que no sean capaces de poder llevar las demandas de la ciudadanía a la convención constitucional”, añadió.

“No queremos política representativa, queremos mandatos populares, plebiscitos de leyes desde el pueblo, vamos por un estado igualitario, participativo y ambiental”, en la construcción de una nueva sociedad y sistema económico, sentencia.

Nueva política

Caamaño refiere que una política participativa no significa que sea totalmente vinculante y explica que hasta ahora, la única participación del pueblo es la votación, que se realiza cada ciertos años “y no es vinculante, no hay mayor posibilidad de participación, las personas no le hacen seguimiento a las autoridades”, confían plenamente en los políticos que eligen, quienes se desconectan de la ciudadanía y velan por el interés personal, no por el bien común, convirtiendo la toma de decisiones en “cofradías”.

“Los partidos políticos pactan desesperadamente a espalda del pueblo para proteger esta institucionalidad que se viene derrumbando, para, no sé si apoyar al gobierno de Sebastián Piñera, pero algo que a mi opinión es una traición hacia el pueblo, hacia la soberanía popular, hacia las diferentes demandas”, dijo.

En este sentido, aseguró que a esta clase política –que calificó de una “vergüenza”- cada vez se le están cerrando más las puertas, porque no representan a nadie, no tienen representatividad, están más bien peleándose por disputarse el poder, en lugar de ser autoridades que realmente reflejen valores y ejemplos para una nueva sociedad aspiramos a construir.

A su juicio, los chilenos están muy desilusionados de la política, por lo que “queremos hacer una nueva política, generar el diálogo con respeto y quienes nos representan están mostrando la cara más fea de la actual política en Chile que se viene derrumbando de hace décadas”, no solo desde el estallido social de 2019, sino desde mucho antes.

Trabajo territorial

En cuanto a su carrera política y la contundente victoria comicial que obtuvo, señaló que a pesar de que nunca tuvo ambiciones políticas o electorales, y haber sido objetivo de un bloqueo mediático en el que le negaron espacios en la prensa, radio y televisión “porque algunos estaban administrados por operarios políticos de ciertos partidos tradicionales”, ha hecho trabajo de base desde hace varios años con diferentes organizaciones sociales, culturales y ambientales en el distrito 14, el más grande de la Región Metropolitana y cuyas características son bastante rurales.

“El escenario electoral fue bastante complejo, sabiendo que mi distrito estaba compitiendo con harto famoso y un ex diputado, a su vez también en mi distrito se encuentra uno de los Coloma, uno de los grandes latifundistas no solo en el distrito sino a nivel nacional. Fue una campaña bastante limpia, como activista medioambiental no puse palomas solamente entregué volantes (…) Me respaldaron años de trabajo territorial como activista territorial”, indicó.

“Este centralismo de los medios de comunicación afectó también al pluralismo, a la gente que quiere participar y que no se siente representada por los partidos políticos, por lo tanto, esta campaña fue levantada con la gente que realmente se informó para votar”, señaló.

Asimismo, ratificó que es una persona común y corriente, del pueblo y conoce la realidad, por lo que exaltó que “sin recurso, sin el apoyo de los medios, dimos la pelea, la gente confió en nosotros”. “En este momento la derecha está con miedo porque no esperaba que la izquierda progresista estuviera más representada, por más que gastaron enormes recursos no fue eficiente con su campaña millonaria”, añadió.

Descentralización

Uno de los puntos que destaca el constituyente, es la búsqueda de la descentralización, ya que, en cuanto a su distrito, el cual tiene algunas carencias como falta de transporte público, algunos servicios básicos necesarios y no se sienten identificados con la capital de Santiago, “además de ser marginados por el gobierno, somos marginados por la Región Metropolitana”.

“Gran parte de esta problemática era esta Constitución, que genera y es la culpable de esta gran parte de la desigualdad que se ha generado en Chile, que ha perpetrado este modelo económico neoliberal, donde ha permitido que los mismos de siempre estén en la política y que la riqueza se concentre en el 1 % prácticamente y que vivan en los sectores más acomodados de Chile”, explica.

En esta línea asegura que “la gente vive en una burbuja y no conoce la realidad de los barrios”, un factor que se debe cambiar en el marco de esa nueva sociedad que demandan las mayorías.

Enfoque ecológico

Para Francisco Caamaño, como activista medioambiental, este debe ser uno de principales temas de enfoque de todas las autoridades chilenas, ya que está muy ligado al sistema económico, que es extractivista, basado en la destrucción de la naturaleza sin darle ningún valor agregado y ejemplo de ello es la minería, agro exportación, industria cárnica, metalúrgica, entre otros.

En su opinión es necesaria la creación de una comisión que permita replantear el modelo económico porque ya no da para más, la naturaleza está siendo cada vez más devastada por la propiedad privada, y advierte que el sistema está acabando con importantes ecosistemas a lo largo del país, y, a su vez, se está privando a la población y a las futuras generaciones del disfrute socioambiental y cultural.

“La Constitución prioriza la propiedad privada y genera ciertos desequilibrios ecosistémicos. El agua no solo la usan los empresarios, la contaminan y privan a la población de ella (…) Esta Constitución si le damos un enfoque ecológico viene a armonizar el comportamiento entre lo que es la naturaleza y los seres humanos”, subrayó al tiempo que recuerda que la Carta Magna actual no habla de los animales como seres sintientes.

Por ende, es importante que la legislación chilena comprenda leyes sobre el maltrato animal, “nosotros también convivimos con demás seres naturales, todos cumplen un rol fundamental en este universo, tenemos que saber convivir de manera armónica con los demás seres naturales de nuestro planeta”.