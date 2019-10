Frente Amplio llama al Gobierno a “revertir alza del Metro” y a no criminalizar la protesta social

Los parlamentarios y dirigentes del Frente Amplio llamaron al gobierno a revertir la última alza en el valor del pasaje del Metro de Santiago, y a dejar de criminalizar la protesta social, pues -afirmaron- quienes han evadido los accesos a los andenes de distintas estaciones “son estudiantes y familias cansadas del abuso”.

“Como Frente Amplio llamamos al gobierno y al Presidente Sebastián Piñera a revertir el alza del pasaje ya, y a no criminalizar la protesta social. No son delincuentes quienes han evadido, son estudiantes y familias cansadas de abusos. Diálogo ahora, no más represión”, manifestó el diputado Gabriel Boric.

En la ocasión, otros legisladores como Gael Yeomans, Gonzalo Winter de Convergencia Social; Giorgio Jackson y Catalina Pérez de Revolución Democrática; Javiera Toro, presidenta Partido Comunes; y Catalina Valenzuela, presidenta del Partido Humanista, rechazaron la respuesta del Ejecutivo a estas manifestaciones sociales, en especial por el exceso del uso de la fuerza por parte de Carabineros.

Declaración pública del Frente Amplio frente a la movilización por el alza de la tarifa del transporte. #EvasionMasivaTodoElDia #ChileDespierta pic.twitter.com/1wVIEVS2WN — Frente Amplio Chile (@elfrente_amplio) October 19, 2019

Como Frente Amplio llamamos al gobierno y al presidente @sebastianpinera a revertir el alza del pasaje ya, y a no criminalizar la protesta social. No son delincuentes quienes han evadido, son estudiantes y familias cansadas de abusos. Diálogo ahora, no más represión. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) October 18, 2019

EL METRO ES PRIVADO ?…ES ESTATAL ?? o tiene un estatus tramposo ¿ CON QUE FINES ?? el neoliberalismo ES TRAMPOSO para proteger SU DIOS DINERO Y ESTAN ATACANDO A LOS NIÑOS….¿ LOS NIÑOS PRIMERO ??? diran que son extremistas …EL GOBIERNO ES EXTREMISTA https://t.co/lBZjSCeVpM — Florcita Motuda (@florcitamotuda) October 18, 2019

EL GOBIERNO FRACASÓ



Fin #EstadoEmergencia pic.twitter.com/WL5vFuiIiR — Frente Amplio Región Coquimbo (@FCoquimbo) October 19, 2019

"La evasión no es un delito, es apenas una falta (…) los torniquetes y el Metro le pertenecen a la gente" ✊🏽 #EvasionMasivaTodoElDia pic.twitter.com/uBGfXEZQkq — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) October 19, 2019

Q lamentable q @ceciperez1 siga repitiendo receta q generó tanto malestar. Eligieron paralizar ciudad y convertir protesta pacífica en campos d batalla. Pero + vale tarde q nunca: sean responsables, reviertan alza, dialoguen q esto es mucho + grande y devuelvan normalidad a Stgo. — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) October 19, 2019

El camino es el entendimiento. Ahora Bancada @elfrente_amplio nos autoconvocamos al ex Congreso, disposición a tramitar lo que haya que tramitar. FFEE y FFAA nunca han solucionado un problema social, mientras el Gobierno evade su responsabilidad más daño hay #EstadoEmergencia — Jorge Brito Diputado (@jorbritoh) October 19, 2019