Frente Amplio: Ministro Quiroz «miente de manera totalmente irresponsable al señalar que Chile enfrenta una situación de Estado en quiebra»

A través de una declaración, la colectividad expresó su rechazo al alza de los combustibles y cuestionó el argumento del ministro de Hacienda para justificarla: "Basta con mirar las cifras para darse cuenta que el país mantiene niveles de deuda y gasto público muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, y con una situación de déficit similar a la que entregaron los gobiernos anteriores", señalaron, agregando que el gobierno de Kast busca imponer su agenda ideológica "a costa de la tranquilidad de las familias chilenas".

Frente Amplio: Ministro Quiroz «miente de manera totalmente irresponsable al señalar que Chile enfrenta una situación de Estado en quiebra»
Absalón Opazo

A través de una declaración pública, el Frente Amplio manifestó su rechazo al alza de los combustibles «producida por la decisión del gobierno de desactivar mecanismos de estabilización que protegían el bolsillo de las familias».

Para la colectividad, «lo que estamos viendo no es una crisis inevitable, sino una decisión política: el gobierno optó por traspasar los costos de la incertidumbre internacional directamente a las personas, en lugar de utilizar las herramientas disponibles para amortiguar el impacto».

En ese punto, criticaron duramente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien, «de manera totalmente irresponsable, miente al señalar que Chile enfrenta una situación de Estado en quiebra».

«Basta con mirar las cifras para darse cuenta que el país mantiene niveles de deuda y gasto público muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, y con una situación de déficit similar a la que entregaron los gobiernos anteriores», agrega la declaración del Frente Amplio.

Agenda ideológica

Para el FA, en este tema, el problema de fondo «es otro: mientras se eliminan mecanismos como el Mepco -que permitían contener alzas de hasta cientos de pesos por litro-, el gobierno impulsa simultáneamente rebajas tributarias que benefician principalmente a los sectores de mayores ingresos».

«De esta forma, buscan imponer su agenda ideológica consistente en rebajar impuestos y achicar el Estado a costa de la tranquilidad de las familias chilenas. Esto configura un patrón claro del nuevo gobierno, los ciudadanos comunes y corrientes deben hacer grandes sacrificios mientras se alivian las cargas de quienes más tienen», agregaron.

Finalmente, desde el Frente Amplio llamaron al gobierno de Kast a restituir los mecanismos de estabilización de precios de los combustibles, a presentar una evaluación profunda de los efectos inflacionarios del alza de los combustibles -y medidas efectivas para apoyar a la ciudadanía-, y a dar una discusión honesta respecto a la situación fiscal, «sin caer en falsedades que contaminan el debate y dañan la seriedad institucional» de Chile.

Lee la declaración completa a continuación:

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