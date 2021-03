Fuad Chahín: Pésimo manejo de pandemia y “boicot a proceso constituyente”amerita acusación constitucional contra Piñera (audio exclusivo)

Debido al alza de contagios de Covid-19 que han tenido cifras sobre los siete mil diarios, se ha instalado en la opinión pública y en el sector político un intenso debate sobre la posibilidad de postergar las elecciones pautadas para el 10 y 11 de abril.

Este sábado, Sebastián Piñera, abrió la puerta a esta alternativa y aseguró que la decisión del Gobierno sobre la realización de estos comicios para escoger a los convencionales constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales, “va a ser oportuna” .

“Quiero asegurarles que a decisión del gobierno en materia de elecciones va a ser oportuna y va a privilegiar siempre, siempre, la salud y la vida de todos nuestros compatriotas”, indicó durante el balance COVID-19 de esta jornada.

Por su parte, el ministro de Salud, Enrique Paris, confirmó que el Consejo Asesor Covid19, de forma unánime, recomendó al gobierno postergar las elecciones.

“Por unanimidad, el consejo ha recomendado postergar las elecciones, lo que debe ser evaluado dentro del Ministerio de Salud en conjunto con el espectro político para tomar una decisión. (Y tal como) el Presidente lo acaba de decir, las decisiones las tomamos basadas en lo sanitario, donde siempre predomina la salud de las personas, por lo que tomaremos en cuenta (la recomendación del Consejo), con mucha consideración y con mucho respeto”, afirmó el secretario de Estado.

Posteriormente, la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior anunció que se adelantará para este lunes 29 de marzo la sesión en la cual discutirán, en conjunto con la Comisión de Constitución, la posible postergación de las elecciones de abril, ante el acelerado aumento de casos positivos de Covid-19.

“La decisión sobre la fecha de las elecciones no admiten más dilaciones, no puede pasar del lunes que el país sepa con claridad si hay elecciones el 10 y 11 de abril o no”, manifestó la líder de la Comisión de Gobierno, Andrea Parra, citada por BioBio Chile.

“Seguir estirando el elástico sólo produce incertidumbre y estrés en los vocales de mesa, los candidatos, y también en los electores”, afirmó.

Boicot contra el proceso constituyente

El debate sobre el aplazamiento de los comicios ha sido intenso tanto en el seno del oficialismo como en el de la oposición. El presidente del Partido de la Democracia Cristiana (PDC), Fuad Chahín, cargó contra el gobierno y lo responsabilizó de sabotear el proceso constituyente al no tomar las medidas necesarias para prevenir la propagación de contagios en el país, lo que ha ocasionado que a dos semanas de la cita electoral, el país atraviese una profunda y alarmante crisis sanitaria.

En un revelador audio al que tuvo acceso El Ciudadano, Chahín indicó que la negligencia de la administración de Piñera es motivo para emprender una acusación constitucional.

A continuación la transcripción completa del audio de Fuad Chaín:

Me acaba de llamar el ministro de Salud (Enrique Paris) después de que yo había hablado en la mañana con el ministro secretario general de la Presidencia (Juan José María Ossa),y me dijo que ellos no tenían ninguna intención de suspender las elecciones y que estaban en contra, me acaba de llamar el ministro de salud para decirme que el Consejo Asesor Covid había aprobado pedir la postergación de las elecciones, y que la decisión ahora la tiene que tomar el presidente del república, y yo sinceramente me fui a la dura y le dije que aquí, a mi juicio, el gobierno lo que está haciendo era sabotear el proceso constituyente.

Es tanta la enorme cantidad de problemas jurídicos que se va a generar, porque qué es lo que vamos a hacer, vamos a extender la campaña, vamos a suspender la campaña; va a haber que sacar los letreros, poner los letreros. ¿Qué pasa con toda la propaganda, con todos los gastos que se hicieron, con todos los créditos contra devolución del Servel, ¿qué va a pasar con eso porque se extienden los plazos?.

¿Cuál es un plazo certero digamos para poder realizar las elecciones?; ¿qué pasa con los alcaldes que están suspendidos?; ¿qué pasa con los gastos electorales?; ¿se van a poder seguir realizando gastos electorales?. Ninguna de esas cosas está resuelta, ninguno de todos los aspectos jurídicos gigantescos.

Además, se va a hacer entrado en invierno en donde en comunas cordilleranas vamos a estar aquí en la región de Araucanía en Lonquimay ya en mayo va a haber metro y medio de nieve.

Sinceramente, aquí lo que están haciendo es sabotear el proceso constituyente, eso es lo que yo le dije, que al Gobierno al no tomar las medidas oportunas hizo que llegara este peak de la segunda ola justo en la época de las elecciones para sabotear el proceso constituyente. Hay que responsabilizar al Gobierno de no tomar medidas, al extremo de sabotear el proceso constituyente.

Yo creo que esto es para acusación constitucional. De verdad, un ministro que en el fondo lo que hace es dejar hacer y retrasa cualquier medid y cuando llegan a dos semanas de la elección recomienda suspenderla. Esto va a afectar la legitimidad del proceso electoral más importante de los últimos 30 años en Chile y entonces creo yo que en esto debemos ser muy firme, muy claros y muy categóricos y salir a golpear con todo al gobierno.