Fuerte cruce de declaraciones entre Agustín Squella y Elisa Loncon por votación fallida en la Convención

Un fuerte cruce de declaraciones se produjo entre el convencional constituyente Agustín Squella y la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, luego de que la sesión para elegir a la nueva mesa directiva del órgano finalizara en la madrugada de este miércoles sin que se pudiera llegar a un acuerdo para escoger a sus integrantes.

Pasadas las 04:00 horas y tras ocho votaciones, la sesión fue suspendida por Loncon. “Nuestro plenos terminan con el objetivo logrado y esta vez no se logró. Sin embargo, estamos cansados y necesitamos dormir para tomar estas decisiones. Además, tenemos responsabilidades, aquí hay funcionarios”, sostuvo.

De esta manera, la sesión se retomará hoy las 15:00 horas de la tarde,

“Hemos dado un espectáculo durante todo el día” , afirmó sobre la situación el convencional Agustín Squella (Colectivo del Apruebo), quien señaló que lo ocurrido es negativo para “la Convención y el proceso en el que estamos” .

Tras la octava ronda de votación, Squella manifestó a 24 Horas su “enorme preocupación” , señalando que el 4 de julio, cuando se instaló la Convención, era entendible que no fuera fácil elegir a la mesa directiva, ya que “no nos conocíamos, no estaban bien perfilados los colectivos políticos, no estaban bien identificados los coordinadores de los colectivos políticos”.

“Pues bien, después de seis meses, cuando nos conocemos, cuando sabemos cuáles son los colectivos políticos y cuánto suman, ¿cómo estamos repitiendo la misma historia?”, preguntó.

” Lo encuentro verdaderamente deplorable y me temo de que la ciudadanía lo vaya a entender de la misma manera”, añadió (…) Pareciera aquí que estamos cada cual preocupados de nosotros mismos o del colectivos al que pertenecemos , y no estamos preocupados de respondernos las preguntas dónde estamos y para qué estamos”, afirmó el convencional.

En declaraciones a Diario Cooperativa e ex rector de la Universidad de Valparaíso opinó que «prevalecieron los egos y el narcisismo», al mismo tiempo que «se pensó poco en dónde estábamos, como si se nos olvidara» la importancia histórica de este organismo para el futuro de Chile.

Loncon: «No hay incapacidad de ponerse de acuerdo”

Ante las duras palabras de Squella, Elisa Loncon dijo esta mañana desde la sede del Congreso en Santiago que no dirá “que aquí hay un espectáculo. Nosotros no vemos a aquí a dar un espectáculo. Nosotros venimos acá a avanzar en las materias políticas que están vinculadas con el tema de instalar esta nueva Constitución”.

“No fue nunca un espectáculo el haber instalado esta posibilidad de hacer un cambio de mesa, de ampliar la mesa, fueron decisiones democráticas y el hecho de que ayer nos hemos instalado para eso es parte del programa que nosotros mismos nos hemos fijado, y eso no es espectáculo”, agregó.

Al respecto, la presidenta de la Convención afirmó que “no podemos desmerecer el proceso. Estuvimos hasta muy tarde anoche y cada uno tratando de avanzar desde el lugar, desde el sitio donde está y yo valoro ese esfuerzo”.

“Valoro el esfuerzo de los convencionales y pido a la ciudadanía que nos dé este tiempo para nosotros resolver y para nosotros instalar esta directiva que necesitamos para continuar el proceso”, añadió.

Loncon también aseguró que al interior de la Convención “no hay incapacidad de ponerse de acuerdo”, e indicó que “hemos tenido situaciones como esta y hemos logrado siempre acuerdo. Aquí se va a instalar y se va a lograr el acuerdo que necesitamos, no hay incapacidad”.