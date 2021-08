Funcionarios de Junaeb critican gestión de actual director Jaime Tohá: «Ha estado caracterizada por prácticas de violencia laboral»

Violencia laboral y prácticas antisindicales, nula participación de las y los trabajadores en el proceso de “modernización”, falta de información sobre el retorno presencial y graves problemas de salud mental, fueron las situaciones denunciadas por la Asociación Nacional de Funcionarios de Junaeb (AFAEB) ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La organización denunció que la gestión de Jaime Tohá en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) ”ha estado caracterizada por prácticas de violencia laboral extendidas en el tiempo. Esta situación ha tenido como principal consecuencia el deterioro de la salud mental de las y los trabajadores, manifestado en el aumento de licencias médicas, enfermedades profesionales o síntomas depresivos y ansiosos”.

La presidenta de AFAEB, Carolina Pizarro, señaló que los funcionarios “nos sentimos en una situación de altísima desprotección y vulnerabilidad, dado lo que hemos vivido en los últimos tiempos. Vemos con claridad que la discrecionalidad del director de turno nos ha jugado en contra. Hemos tenido que vivir muchos sumarios, la reestructuración unilateral y un trato en donde nos ignoran permanentemente”.

“Tratamos de recurrir a las instancias para reclamar, pedir respeto y que se nos considere. Pero nos encontramos con que, por ejemplo, el Servicio Civil, que es el organismo rector de la gestión de personas, sólo es un referente, sólo da indicaciones, pero cuando no se cumplen no hay a quién reclamar. Por otro lado, Contraloría sólo evalúa la legalidad y no cuestiones de fondo, como pasa con el proceso de reestructuración”, agregó la dirigenta.

En ese sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez Debelli, dijo que ”todos estamos disponibles para modernizar y trabajar en reestructuración, pero tiene que hacerse con las y los funcionarios. No contra ellas y ellos. Hoy existe una situación de extrema tensión”.

Por su parte, el presidente de la Comisión, diputado Gabriel Silber (DC), indicó que debido a que estas situaciones corresponden a un patrón de conducta y no una denuncia en específico, “amerita la profundización por parte de Contraloría a través de una auditoría, ya no de un caso en particular, sino del servicio completo”.

Sobrecarga laboral y problemas de salud mental



Según un informe realizado este año por la psicóloga de AFAEB, Catalina Alarcón, en donde participaron alrededor de 200 funcionarias y funcionarios, más de un 60 por ciento de trabajadores de Junaeb siente ansiedad y cansancio por la situación laboral que viven. En tanto, un 40 por ciento tiene deseos de renunciar debido a la sensación de sobrecarga laboral a causa de los malos tratos y el proceso de “modernización”, el que califican como contrario al bienestar.

Para la asociación, estos resultados son un reflejo de las situaciones que han ocurrido durante años en respuesta al amedrentamiento que han vivido. Entre estas, se encuentran el despido de una funcionaria de la Región de O’Higgins por participar de la reciente paralización o las anotaciones de demérito a dirigentes de Coquimbo por fiscalizar las medidas sanitarias por el Covid-19. La más importante fue el suicidio de un trabajador de la Región de Atacama por maltrato laboral.

Es por ello que AFAEB propone limitar las facultades de Jefes de Servicio, que se garanticen procesos de investigación ante sus denuncias, el establecimiento de medidas de protección inmediatas ante casos de acoso y/o maltrato laboral, la incorporación de instancias obligatorias de participación funcionaria y cambios estructurales que garanticen seriedad y estabilidad de la función pública que ejercen.

Hasta el momento, la dirección encabezada por Jaime Tohá Lavanderos no ha respondido a las demandas de AFAEB, en donde sólo se ha referido al proceso de “modernización” en una ocasión ante la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto, pese a una movilización de casi tres meses llevada adelante por las y los funcionarios de Junaeb.