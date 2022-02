Futura canciller Antonia Urrejola: «Para mí lo primero es darle urgencia a la ratificación del Acuerdo de Escazú»

La futura ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, ofreció detalles sobre cuáles serán los principales objetivos de sus gestión durante el gobierno del presidente electo, Gabriel Boric, que dará inició el próximo 11 de marzo.

En entrevista con La Tercera, la próxima canciller señaló que cuando llegue a La Moneda “voy a seguir las orientaciones que me dé el Presidente, varias de las cuales están en el propio programa de Gobierno. Una es el enfoque de DDHH, una política exterior donde tenga una relevancia que no ha tenido por mucho tiempo. Eso se traduce hacia adentro -en lo relativo al estallido social, las víctimas de violaciones a los DDHH, el conflicto del Estado con el pueblo Mapuche, todas las crisis de movilidad humana en el norte- que, si bien no le corresponde necesariamente a la Cancillería, tiene que ver con la implementación de los tratados y de las recomendaciones de los organismos internacionales. Y también se traduce hacia afuera en esta política exterior bajo una mirada de esta nueva izquierda democrática. Ahí el rol de la Cancillería va a ser muy importante en su participación, por ejemplo, en los foros multilaterales. Chile puede tener un rol mucho más activo en los debates de DDHH”.

Indicó que «ojalá Chile pueda ser también una voz relevante en los espacios multilaterales respecto de cambio climático y desarrollo sostenible, que es otro eje que va a ser súper importante. Y finalmente, algo imposible de resistir, la política exterior feminista. Por algo el Presidente eligió una mujer, una subsecretaria mujer también, eso no es menor”.

En materia medioambiental, Urrejola confirmó que otra de sus labores será ratificar el Acuerdo de Escazú.

“Para mí lo primero es darle urgencia a la ratificación del Acuerdo de Escazú. Obviamente, tengo que entrar en los detalles para ver cuáles son los apoyos que hay, porque uno puede decir que le quiere dar suma urgencia, y si no tengo los votos puedo terminar perdiendo, pero a mí me parece que un país con el liderazgo del Presidente Boric, con la narrativa que él ha desplegado, con lo que hemos hablado de esta política exterior basada en derechos humanos, en política turquesa, feminista, no ratificar el Acuerdo de Escazú sería un contrasentido”, aseguró.

La próxima canciller planteó que durante la administración de Sebastián Piñera «Chile perdió un liderazgo que sí tenía en la región en materia de política exterior».

«Tenemos que recuperar esa tradición de lo que fue la política exterior posdictadura, que hizo énfasis en el multilateralismo, en la relación con los países vecinos, en los DDHH, más allá de las diferencias que uno podía tener con los gobiernos de turno”, aseveró a La Tercera.

Con relación a la crisis migratoria, la abogada de la Universidad de Chile con Post-Título en Derechos Humanos y Justicia Transicional UCH, indicó que “no es un tema exclusivo de Chile. Existe en el continente una grave crisis, yo hablo más bien de movilidad humana, que no es solo respecto de la diáspora venezolana, tiene a los migrantes haitianos, nicaragüenses… Desde esa perspectiva, para enfrentarla se requiere una coordinación con todos los estados de la región. Chile tiene que ejercer un liderazgo, tenemos que sentarnos con todos los estados afectados, no puede ser que uno reciba, entre comillas, la carga de la crisis migratoria versus otros y la única manera de hacer eso es mediante la cooperación”.

Urrejola fue consultada sobre si mantendrá la política de expulsiones para migrantes que hayan ingresado de manera irregular al país, pero contestó que “preferiría no responder, porque es un tema que lleva Interior y no es un tema que hemos podido profundizar con la ministra Siches y su equipo.

A su juicio, lo primero y fundamental es tener un catastro.

«No existe un catastro de las personas migrantes en situación irregular. Antes de hablar de expulsar a los migrantes irregulares, lo primero es saber de qué universo real estamos hablando y con todas las dificultades que se pueda tener, hay que saber quiénes son, porque es un error pensar ‘migrante irregular, igual delincuencia’”, explicó.