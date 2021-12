Gabriel Boric: “Por ningún motivo podemos volver a tener un presidente que le declare la guerra a su propio pueblo”

Gabriel Boric, se convirtió en el nuevo Presidente electo de Chile tras obtener una contundente victoria, con más de 4,6 millones de votos y 55,87% frente al ultraderechista José Antonio Kast, en la segunda vuelta celebrada este domingo

Tras conocerse los resultados, el nuevo mandatario electo pronunció su primer discurso en el que agradeció a todos los millones de chilenas y chilenos»que fueron a votar a honrar para honrar la democracia”.

«Seré el presidente de todos los chilenos y chilenas», enfatizó. «A quienes no concurrieron a votar, vamos a estar ahí para ustedes», agregó.

«Yo vengo de lejos, del Sur, de Magallanes, casi tocando la Antártica y tengo 35 años», se definió el nuevo mandatario, que será el más joven en la historia de Chile en ejercer la presidencia.

«Sé y tengo claro que la historia no parte con nosotros. Me siento heredero y siento que nuestro proyecto es heredero de una larga trayectoria histórica, la de quienes desde diferentes posiciones han buscado incansablemente la justicia, la ampliación de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la protección de las libertades. Esa es mi familia grande, que me gustaría ver reunida en esta etapa que hoy iniciamos (…) «Estamos ante un cambio de ciclo histórico y no lo podemos desaprovechar», dijo.

También ofreció una reflexión sobre el Chile que recibirá a partir de marzo de 2022. «Los tiempos que vienen no van a ser fáciles, debemos hacer frente a las consecuencias sociales, económicas y sanitarias de la peor pandemia que ha vivido nuestro país en más de un siglo, y también a los motivos de un estallido social que siguen aún presentes y vigentes», dijo, citado por El Clarín.

No obstante, recordó que «los motivos del estallido social» de 2019 «siguen aún muy presentes» porque «las demandas por justicia y dignidad siguen presentes en el corazón de la gente».

En sus palabras, el presidente electo hizo una crítica a la actuación de Sebastián Piñera durante el estallido social de octubre en 2019.

Al respecto, enfatizó que el respeto a los derechos humanos «es siempre y en todo lugar un compromiso inclaudicable», y planteó que «nunca, por ningún motivo podemos volver a tener un Presidente que le vuelva a declarar la guerra a su pueblo».

En ese tono crítico, se refirió a las agresiones y violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad contra el pueblo que manifestaba en las calles para exigir igualdad.

Boric tuvo palabras hacia las víctimas de estas agresiones y expresó: «Justicia, verdad, no a la impunidad».

En una clara referencia a los problemas registrados durante la jornada con el acceso al transporte público por parte de la ciudadanía que necesitaba trasladarse a los locales de votación, Boric fue enfático al expresar: «No puede volver a ocurrir que en un día tan importante, tan relevante, se prive a la gente, por los motivos que sean, de ejercer su derecho a voto».

«Con nosotros a La Moneda entra la gente»

En su discurso, el nuevo mandatario destacó el sentido popular de su próxima administración: «Con nosotros a La Moneda, entra la gente». De hecho, prometió mayor participación ciudadana en la toma de decisiones, y consideró que la asamblea constituyente «es motivo de orgullo mundial».

A su vez, Boric dijo que será un presidente «que cuide la democracia, no que la exponga, que escuche más de lo que habla», prometiendo lanzar una política «que combata los privilegios de unos pocos».