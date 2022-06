Gabriel Boric: Reforma tributaria no es contra los grandes empresarios, es a favor de Chile

Este viernes, el Presidente Gabriel Boric participó en la clausura de la Semana de la Construcción, ocasión en la que se refirió a la reforma tributaria impulsada por su administración, asegurando que la iniciativa es a favor de Chile y no en contra de un gremio en específico.

“La reforma tributaria planteada no es contra alguien, no es contra ustedes, no es contra los grandes empresarios, no es contra un gremio en particular, es a favor de Chile. No sirve el crecimiento si solamente lo hacen unos pocos”, manifestó el Mandatario.

“Tenemos un problema grave hace mucho tiempo y es que estamos estancados, siendo uno de los principales topes para un crecimiento inclusivo”, añadió Boric, advirtiendo que “un país que está fracturado socialmente, tiene dificultades para crecer. Los invité a un desafío, de que logremos que la productividad vuelva a crecer al ritmo de 1,5% anual, en lugar del estancamiento de los últimos años”.

“Si durante el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, con quien no pretendo compararme, se logró, por qué no vamos a poder lograrlo ahora, si somos el mismo pueblo. Podemos lograrlo”, dijo el Presidente.

Pdte @gabrielboric asistió a la Semana de la Construcción de @CamaraCChC, con el objetivo de la cooperación entre el mundo público y privado. En la instancia se entregaron los premios Mujer Construye, visibilizando a mujeres que han optado por trabajar en este rubro. pic.twitter.com/R7ppHOU6lC June 3, 2022

