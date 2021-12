Gabriel Boric tras reunirse con la Convención Constitucional: «Ratificamos nuestra voluntad de colaboración. Si le va bien, le irá bien a Chile»

El presidente electo, Gabriel Boric, se dirigió este martes hasta la sede del Congreso Nacional en Santiago, donde funciona la Convención Constitucional, donde sostuvo una reunión con la Mesa directiva para reafirmar su voluntad de cooperar para el desarrollo de una nueva Carta Magna.

Acompañado de la diputada Camila Vallejo (PC), Boric se reunió con la presidenta del órgano, Elisa Loncon y el vicepresidente, Jaime Bassa, además de la mesa adjunta de la Convención, que incluye otras siete vicepresidencias.

«Hemos conversado con la presidenta y con el vicepresidente, con la mesa ampliada y después un breve saludo con los convencionales en el pleno, en donde hemos ratificado nuestra plena voluntad de colaboración con el proceso constitucional y con la Convención y que también espero que en esto tengamos la colaboración del presidente en ejercicio», dijo el mandatario electo, tras su salida del encuentro.

“Nosotros por eso hemos dicho hemos manifestado que respetamos plenamente la autonomía de la Convención Constitucional e institucionalmente nos ponemos a disposición para su mejor funcionamiento respetando de manera irrestricta todas las posiciones que aquí hoy día se encuentran reunidas. Independiente de que no sean las mías, porque la democracia la construimos entre todas y todos. Esto es lo que representa este espacio y espero que todos tengamos la buena voluntad de colaborar con la llega a puerto de este proceso que, a mí por lo menos, me pone muy feliz y me da una tremenda esperanza”, afirmó.

En este sentido, calificó como un «orgullo nacional» que por primera vez, en la historia de Chile, se esté redactando la Constitución con la participación de todos los sectores del país.

«Que estemos escribiendo por primera vez en nuestra historia republicana una Constitución de forma democrática, paritaria, con participación de los pueblos originarios que habitan nuestro territorio, es un motivo de alegría y de orgullo nacional y mundial, porque nos están mirando del mundo», señaló, citado por MegaNoticias.

Al respecto, manifestó que la Convención Constitucional va «más allá» de un Gobierno, que es «un tema de Estado» y espera que le vaya bien, debido a que «si le va bien a la Convención, le va bien a Chile».

«Este es un tema de Estado, es un tema de largo plazo (…) si le va bien a la Convención, le va bien a Chile. Yo no espero en ningún caso una Convención partisana, una Convención al servicio de nuestro Gobierno, porque no es lo que corresponde, la Convención va más allá de la coyuntura», puntualizó.

Al ser consultado sobre si su visita es una señal, tomando en cuenta que el actual presidente, Sevbastián Piñera, nunca ha acudido a la Convención, Boric se desmarcó evitando entrar en polémicas.

“Yo no estoy acá con el objetivo de marcar diferencias que sean odiosas con el actual Presidente en ejercicio. Lo hago con la mejor disposición para colaborar con un proceso que nos importa a todos, no para marcar diferencias, no para tratar de pega codazos, sino para encontrarnos”, agregó.

Sobre posibles cambios sobre el período presidencial por parte de la Convención, la autoridad electa afirmó que “es la constituyente la que tiene la potestad de discutir cuáles son las normas constitucionales de aquí en adelante y cuáles van a ser los aspectos transitorios”

“No me cabe ninguna duda de que se actuará con sabiduría en el mejor sentido y pensando en lo mejor para todos los chilenos y en la estabilidad y continuidad de nuestro país que queremos tanto”, sentenció.

Finalmente, el futuro mandatario dijo esperar “que esta esperanza sea contagiosa para todos los chilenos y chilenas”.

Gracias a Elisa Loncón y Jaime Bassa, Presidenta y Vicepresidente de la Convención Constitucional, por recibirme hoy. Sabemos el valor del trabajo de todos los constituyentes y lo que significa para el futuro del país. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para apoyarlo. pic.twitter.com/HctiPuTsVP — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 21, 2021

Por su parte, la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, agradeció la visita el recién electo presidente y aseveró que las puertas de la instancia están abiertas «en dirección a estas colaboraciones institucionales».

Por su parte, Jaime Bassa, vicepresidente de la Convención, señaló «sabemos que el país espera colaboración, que el país está esperando un trabajo solidario, fraterno y sororo. Sabemos que nos ha costado mucho trabajar esa colaboración con el gobierno saliente. Lo hemos conseguido a ratos, pero ha sido una relación muy trabajada y dificultosa», refiere MegaNoticias.