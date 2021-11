Giorgio Jackson sobre segunda vuelta: Campaña de Boric “tiene que ampliarse y diversificarse” y mostrar con mayor claridad la diferencia con Kast

El diputado Giorgio Jackson, vocero del candidato Gabriel Boric; planteó la necesidad de realizar una campaña ampliada y diversificada, con el fin de lograr la victoria en la segunda vuelta electoral, que se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre, donde el abanderado de Apruebo Dignidad, se medirá con el ultraderechista José Antonio Kast.

A su juicio, se cumplieron las previsiones de que ambas candidaturas se enfrenten en un balotaje y señaló que «es una elección que está completamente abierta».

«Más de la mitad de la población que tenía derecho a voto no fue a votar y de quienes fueron a votar, un porcentaje importante, casi la mitad, escogió otras candidaturas, que no fueron estas dos que pasaron adelante y por lo tanto creo que esta segunda vuelta del 19 de diciembre vamos a tener que ser capaces de mostrar con mayor claridad la diferencia que existe entre estos proyectos y cómo podemos ser capaces de mostrar esa unidad por los cambios que Chile ha venido demandando durante bastante tiempo y que esos cambios se van a hacer para poder lograr esa anhelada estabilidad y seguridad que tienen las familias de que van a tener una mejor calidad de vida», expresó Jackson entrevistado por Radio Cooperativa.

En este sentido, recalcó que «la campaña de Gabriel tiene que ampliarse y diversificarse», para poder convocar a todas las fuerzas necesarias y así lograr la victoria en la segunda vuelta.

«La conversación que vayamos a tener con todas las personas, liderazgos, de distintos sectores que quieran sumarse a esta candidatura, vamos a tener que tenerlas, porque es una conversación que nos permite no tener cuatro años de la profundización de las recetas fallidas de Sebastián Piñera», puntualizó.

Por otra parte, Jackson que se presentarán para esta segunda vuelta, las propuestas enfocadas en seguridad pública, debido a que no fueron expuestas para esta jornada electoral.

«Respecto a la seguridad pública y respecto a temas relacionados a eso, por supuesto que nosotros tenemos ahí una parrilla de propuestas que quizás no hemos expuesto tanto en la primera vuelta y que tendremos que poner mucho énfasis en la segunda para aclarar, porque el camino de las propuestas que hace Gabriel Boric van a conseguir mejores resultados», manifestó el parlamentario.

Las cifras de ambos candidatos con el 99,99% de las mesas escrutadas son de 1.961.122 votos (27,91%) para José Antonio Kast y 1.814.809 votos (25,83%) para Gabriel Boric, dejando un estrecho margen de 2,08% entre los dos presidenciables.

Tras darse a conocer los resultados, Boric reconoció que la segunda vuelta «será estrecha, será difícil».

«Los resultados se siguen ajustando, pero no va a ser la primera vez que partimos desde atrás. Lo hicimos cuando luchamos por la educación, lo hicimos cuando rompimos el binomial, lo hicimos para la junta de firmas y para las primarias, y no me cabe duda que lo haremos para la segunda vuelta, y con unidad», manifestó, citado por Meganoticias.

SEGUIR LEYENDO: Gabriel Boric sobre segunda vuelta: «Nuestra cruzada es que la esperanza le gane al miedo»