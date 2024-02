Giselle Dussaubat confirma que audios de conversación con Alessandri son reales: «No es IA como inventaron RN y sus bots»

La presidenta de la Fundación Santiago Se Levanta, Giselle Dussaubat, confirmó la veracidad de los audios filtrados en redes sociales de una conversación que sostuvo con Felipe Alessandri (UDI), en la que el exalcalde de la comuna reconoce que durante su administración suscribió un convenio para financiar a inmigrantes para que se mantuvieran en la capital.

«Me llega un whatsapp del exalcalde Alessandri preguntándome por un tweet que había tirado la cuenta @007Artemisa con unos audios que no era inteligencia artificial (IA) ni mucho menos de las cosas que inventaron Renovación Nacional y sus bots», indicó.

Giselle Dussaubat confirma que los audios filtrados de su conversación con Alessandri, son reales, nunca fueron IA , como estaba tratando de instalar RN y sus bots:

" Me llega un whatsapp del exalcalde preguntandome sobre un tweet que habia tirado un audio y no era inteligencia… pic.twitter.com/ZjMEZr2Nvi — Hernán (@hernan_sr) February 24, 2024

Cabe destacar que en la conversación filtrada se puede escuchar a Alessandri reconociendo la firma del convenio, pero justificando esta acción, argumentando que de lo contrario tendrían que usar recursos municipales.

Por su parte, Giselle Dussaubat le reprochó al ex edil la manera en la que la situación con los inmigrantes se salió de control y afectó la comuna.

“Cagaron la comuna capital, con qué cara venimos a webiar a la Irací (Hasler), cuando la mierda está del lado nuestro”, afirmó en el registro.

Convenio suscrito en 2020 con Acnur

El convenio al que se hace referencia en los audios fue suscrito en 2020 por Alessandri con Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados.

«El tema es el perjuicio que ha ocasionado (el convenio), en consecuencia con la llegada de ilegales inmigrantes bajo la etiqueta de refugiados a la comuna de Santiago y a todo el país», expresó Giselle Dussabat en una transmisión en vivo en sus redes sociales.

En conversación con Copano.News, Dussaubat también confirmó la veracidad de los registros, pero indicó que datan de “hace tiempo”.

Aseguró que “no hay nada en el audio que no hayamos hecho público”.

“La verdad no tengo mucho que decir, es una conversación privada larga que no debió filtrarse. Se seleccionaron ciertos audios no correlativos para armar un show mediático y no se dice nada nuevo”, señaló.

«La plata no es de los contribuyentes, la plata la pone ACNUR, que es un organismo de Naciones Unidas, y se firmó en pandemia porque recordemos que en 2020 estábamos todos en cuarentena», dijo la presidenta de Santiago Se Levanta en declaraciones al El Mercurio.

A juicio de Giselle Dussaubat, el convenio con Acnur «sentó las bases para dar la bienvenida a instalarse a miles de ilegales que llegan desde el norte y que tienen sometida la comuna a la peor criminalidad y destrucción del espacio publico y el comercio, jamás vista en la historia».

Sigue leyendo: