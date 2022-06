Gobernador de Valparaíso Rodrigo Mundaca pide acelerar proceso de descarbonización de la matriz energética en todo el país: «Responde también a un clamor mundial»

Tras el anuncio de la instalación, por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente, de tres sensores para la medición de compuestos volátiles en escuelas de Quintero y Puchuncaví, el Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se reunió con el Seremi de Medioambiente, Hernán Ramírez, para interiorizarse sobre la situación y continuar avanzando en el trabajo colaborativo entre ambos organismos.

En esa línea, el Gobernador Mundaca valoró la iniciativa, destacando que hoy, «todas las medidas que se tomen y que tengan por finalidad alertar y mitigar futuros cuadros de intoxicaciones, me parece que son necesarias (…) Nos parece que es un anuncio que va precisamente en esa línea, que permita dar tranquilidad a la población y poder alertar en tiempo y forma para tomar medidas que pongan a resguardo la salud de los niños y niñas».

Junto a esto, las autoridades abordaron también el anuncio del Seremi de Energía, Hernán Dinamarca, ante la Comisión de Medio Ambiente, Patrimonio Natural y Cambio Climático del Consejo Regional de Valparaíso (CORE), donde manifestó que recién para el año 2025 dejarán de operar las centrales a carbón en la bahía de Quintero y Puchuncaví.

Al respecto, Rodrigo Mundaca insistió en la importancia de avanzar hacia energías renovables, además de pedir que el proceso de descarbonización pueda acelerarse: «El tema de la descarbonización de la matriz energética es fundamental. Ésta responde también a un clamor mundial donde la humanidad debe terminar con la dependencia de las fuentes de energía fósil, particularmente gas, petróleo, carbón, y sus derivados, porque son los principales emisores de dióxido de carbono».

«Una medida de esta naturaleza me parece que también va en la línea correcta, y nosotros queremos que este proceso se acelere. No es suficiente señalar que el 2025 se pondrán a disposición del coordinador eléctrico, hoy hay que avanzar a paso sostenido para terminar con las termoeléctricas a carbón y buscar fuentes de energía renovable no convencionales que puedan ser un aporte al desarrollo energético en el país», enfatizó el Gobernador de Valparaíso.

