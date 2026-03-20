Gobernador Regional de La Araucanía: «El Plan de Descontaminación del Lago Villarrica no se puede detener»

René Saffirio recordó que este Plan contiene más de 40 medidas concretas para reducir 70 toneladas de fosfato en 15 años, por lo que a su juicio, "retrasar su implementación no solo es un riesgo ambiental inaceptable, también afecta directamente al turismo, al empleo y a la calidad de vida de miles de familias".

Gobernador Regional de La Araucanía: «El Plan de Descontaminación del Lago Villarrica no se puede detener»
Absalón Opazo

El Gobernador de La Araucanía, René Saffirio, anunció que gestionará ante el Consejo Regional el financiamiento necesario para poner en marcha el Plan de Descontaminación del Lago Villarrica, tras el retiro de la iniciativa desde la Contraloría General de la República por parte del Ministerio del Medio Ambiente.

«El Plan de Descontaminación del Lago Villarrica no se puede detener. Su retiro de la Contraloría, anunciado por el Ministerio del Medio Ambiente, es un golpe directo al desarrollo de La Araucanía», declaró la autoridad regional luego de conocerse la noticia.

Para Saffirio, «no es aceptable que se postergue una herramienta clave para proteger un ecosistema ya declarado saturado por fósforo y clorofila, poniendo en riesgo un patrimonio natural fundamental para nuestra región».

Asimismo, el gobernador recordó que este Plan contiene más de 40 medidas concretas para reducir 70 toneladas de fosfato en 15 años, por lo que a su juicio, «retrasar su implementación no solo es un riesgo ambiental inaceptable, también afecta directamente al turismo, al empleo y a la calidad de vida de miles de familias».

«Además, implica postergar una inversión superior a los 50 millones de dólares, donde una parte significativa corresponde a costos que debe asumir la industria inmobiliaria y salmonera, entre otras», subrayó Saffirio.

«Que no haya excusa»

Por todo lo anterior, el gobernador Saffirio confirmó que gestionará ante el Consejo Regional los recursos necesarios para poner en marcha el Plan de Descontaminación del Lago Villarrica, financiando el aporte fiscal con fondos del Gobierno Regional, de tal manera que «no haya excusa para suspender su ejecución».

En ese sentido, anunció que una de sus primeras acciones será una reunión con el Ministro de Economía, Daniel Mas Valdés, para avanzar en esta alternativa.

«Aquí se requiere voluntad y decisiones claras. La Araucanía puede enfrentar este desafío, y si no se acoge a esta propuesta, es legítimo preguntarse qué intereses se está priorizando», cerró la autoridad regional.

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