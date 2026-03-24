«Gobierne para el país, no para unos pocos»: Parlamentarios y parlamentarias emplazan a Kast por fuerte alza de los combustibles

Desde el Congreso Nacional en Valparaíso, parlamentarios y parlamentarias de oposición emplazaron al Presidente Kast por el alza que experimentarán los combustibles debido a la intervención del Mepco -Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles-, y lo llamaron en ese sentido a gobernar «para el país y no para unos pocos».

En primer término, la senadora Fabiola Campillai advirtió que la decisión de Kast en esta materia traerá un alza significativa en la canasta básica: «A usted que está en su casa, le subirá el pan, el kilo de arroz va a estar mas caro y los medicamentos aún mas. Todo esto, mientras los asesores del gobierno podrán ganar más que un expresidente y los más ricos verán rebajados sus impuestos», cuestionó la legisladora.

Para Campillai, «hoy Chile se enfrenta a la indolencia del gobierno y que se contradice cada día más».

«En campaña, el candidato Kast rasgaba vestiduras con el aumento de los combustibles, y hoy, el Presidente Kast pide ‘no criticar al gobierno’ por las medidas que ellos mismos tomaron en medio de la crisis por el precio de las bencinas, y que lo único que hará será encarecer la vida de todos los chilenos», agregó la parlamentaria.

«Presidente, gobierne para el país, no para unos pocos. Los chilenos no merecen pagar por una crisis mal administrada», enfatizó la senadora Campillai.

«Responsabilidad y protección»

En tanto, el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, recordó también que «cuando era opositor, Kast grababa videos al lado de bencineras culpando a Boric por el precio de los combustibles. Omitía la influencia de la invasión rusa a Ucrania. Hoy su gobierno anuncia alza de $370 en bencina y $580 en diésel».

«Siempre hubo factores externos. El petróleo siempre va a depender de guerras y crisis que no controlamos», añadió Winter, agregando que como oposición están disponibles «para discutir en serio cómo reducir la dependencia del petróleo y avanzar en seguridad energética. Pero eso no puede hacerse trasladando el costo inmediato a las familias. La transición se conduce con responsabilidad y protección».

En la misma línea, la senadora Karol Cariola (PC) afirmó que «no es coherente que durante una ‘emergencia’ el gobierno alivie a los súper ricos mientras por el otro lado, traslada mayores costos a las familias trabajadoras y de clase media», pues, recordó, «el alza de las bencinas golpeará con fuerza los hogares del país encareciendo el costo de la vida, de los alimentos básicos, frutas, verduras y pan».

Por su parte, el diputado Jaime Araya (Ind.) cuestionó que «el ministro Quiroz, que parece un ‘Milei de fruna’, sabe que hay herramientas para amortiguar estas alzas, como la suspensión del impuesto específico a los combustibles, y decide no usarlas».

«Es impresentable que el gobierno haga minutas para instalar falsedades, como decir que este es el precio más alto de la historia. Sí, hay una crisis internacional, pero que la termine pagando la clase media no es inevitable: es una decisión política», fustigó el parlamentario.

Finalmente, la senadora Daniella Cicardini (PS) alertó sobre el «efecto dominó» que generará la medida de Kast en el costo de la vida.

«Mientras las familias hacen malabares para llegar a fin de mes, Kast las castiga subiéndoles el costo de la vida, mientras al mismo tiempo le baja los impuestos al 1% más rico de nuestro país, aliviándole la billetera a los poderosos. Esto es una provocación al pueblo chileno», manifestó la parlamentaria socialista.

✅ No somos como la oposición de Kast: no vamos a golpear a Chile para hacer daño político. Por eso acabamos de aprobar el proyecto que congela el precio de la parafina.



Pero el ministro Quiroz, que parece un “Milei de fruna”, sabe que hay herramientas para amortiguar estas… pic.twitter.com/f11BNb6NU1 — Jaime Araya Diputado (@Dip_JaimeAraya) March 24, 2026

La cuenta oficial del Estado de Chile acaba de publicar que el Estado se encuentra en situación de quiebra. Así, como si fuera un tuit más en su pelea en redes sociales contra sus adversarios políticos.



Un Estado en quiebra es un Estado que le declara al mundo que no puede… https://t.co/i89xbGBZ2u — Gonzalo Winter 🇨🇱 (@gonzalowinter) March 24, 2026

El alza de las bencinas golpeará con fuerza los hogares del país encareciendo el costo de la vida, de los alimentos básicos, frutas, verduras y pan. No es coherente que durante una “emergencia” el gobierno alivie a los súper ricos mientras por el otro lado, traslada mayores… pic.twitter.com/NWQvSv8ZSB — Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) March 24, 2026

Las chilenas y chilenos no se merecen pagar las consecuencias, mientras los más ricos ven como este gobierno le baja los impuestos. pic.twitter.com/ZukqJZ7HE0 — Senadora Fabiola Campillai (@DignidadFabiola) March 24, 2026

Senadora Cicardini (PS): “El ‘bencinazo’ de Kast es un sablazo al bolsillo de las familias chilenas”



La senadora Daniella Cicardini emplazó al gobierno de José Antonio Kast por el alza del precio de los combustibles, anunciado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, apuntando… pic.twitter.com/VmJArIBucL — El Ciudadano (@El_Ciudadano) March 24, 2026

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