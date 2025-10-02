Gobierno de Chile acusó a Israel de vulnerar libertad de navegación y contravenir el derecho internacional humanitario con captura de Flotilla Global Sumud

A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno de Chile expresó su «grave preocupación» por la interceptación, por parte de Israel, de la Flotilla Global Sumud.

Desde la Cancillería chilena recordaron que la flota va en tránsito hacia Gaza «con el objetivo de llevar asistencia humanitaria a la población civil afectada en la zona, particularmente a mujeres, niñas y niños que sufren las consecuencias de la crisis desencadenada por los ataques indiscriminados y el bloqueo en dicho territorio palestino ocupado».

Para Chile, la acción realizada por Israel en aguas internacionales «vulnera la libertad de navegación garantizada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y contraviene las obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario, que establecen el deber de permitir y facilitar el acceso sin trabas de la asistencia humanitaria a las poblaciones civiles necesitadas».

«En consecuencia, Chile demanda el respeto irrestricto de las normas del derecho internacional y formula un llamado urgente a que se garantice la seguridad e integridad de los voluntarios y tripulantes de la flotilla, así como el libre e inmediato acceso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, sin obstáculos ni interferencias arbitrarias», concluye el comunicado del Minrel.

📄 Comunicado de prensa | Chile expresa grave preocupación por la interceptación de la flotilla global “Sumud”.



Más información: https://t.co/bQHdoOOYOn pic.twitter.com/dOagD6dqVp — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) October 1, 2025

Noticia en Desarrollo. Continúa leyendo:

El Ciudadano