Gobierno de Kast pone en pausa protección de salares claves para la biodiversidad de Chile

La protección de los salares en Chile enfrenta hoy un escenario crítico. A poco más de 2 años del anuncio de la Red de Salares Protegidos —uno de los pilares ambientales de la Estrategia Nacional del Litio impulsada en 2024—, la nueva administración encabezada por José Kast ha retirado 6 decretos de creación de áreas protegidas que resguardan estos salares.

La iniciativa, anunciada durante el gobierno de Gabriel Boric, contemplaba la protección de 27 salares a lo largo del norte del país, e incluyó estudios técnicos liderados por la Universidad de Antofagasta, como asimismo consultas públicas e indígenas.

Este proceso representó un esfuerzo inédito por resguardar ecosistemas altamente frágiles frente a la expansión de la minería del litio, pero que lamentablemente quedó inconcluso, dejando en suspenso su avance en la nueva administración.

Nueva figura de protección

En noviembre de 2025, el Ministerio del Medio Ambiente dio un paso clave al aprobar la creación de 6 áreas protegidas en la Región de Atacama, destinadas a resguardar 10 salares.

Entre ellas, destacaba la incorporación de una nueva figura de protección —las Reservas de Región Virgen— orientadas a preservar ecosistemas prístinos sin intervención humana, marcando un precedente en la política ambiental del país.

Pero, los decretos supremos que oficializaban estas áreas, y que se encontraban en trámite en la Contraloría General de la República, fueron retirados por el actual gobierno para su «revisión», decisión que retrasa su implementación y genera incertidumbre sobre la continuidad de políticas de conservación ya avanzadas.

La situación es aún más incierta en la Región de Antofagasta. En marzo de 2026, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó la creación de otras 6 áreas protegidas que abarcarían 11 salares. No obstante, estos decretos nunca fueron firmados, quedando el proceso inconcluso y sin ingreso a Contraloría. Hoy, no existe claridad sobre si la administración de Kast retomará o descartará estos compromisos.

El balance es preocupante: de los 27 salares priorizados en 2024, solo 10 salares de la región de Atacama estarían en espera de su resguardo si el gobierno los revisa y da su aprobación para su toma de razón en Contraloría.

En tanto, 11 salares de Antofagasta quedaron solo aprobados por el Consejo de Ministros sin sus decretos, por lo que se desconoce si la nueva administración reconocerá y respetará los procesos efectuados para su creación.

Finalmente, 6 salares no se alcanzaron a proteger, entre ellos el Sistema Hidrológico de Soncor en el Salar de Atacama, y el Salar de Maricunga, donde hay 3 colonias de reproducción de flamencos. La mayoría de estos 6 salares que no quedaron protegidos pasaron por consulta ciudadana; sin embargo, la administración pasada no avanzó en su protección.

Incertidumbre

Por todo lo anterior, el destino de los salares de la Red de Salares Protegidos es bastante incierto y se desconocen las medidas que tomará el gobierno de Kast con estos ecosistemas, y si reconocerá los procesos ya avanzados.

En ese sentido, sería muy importante la reposición de los 6 decretos de las áreas protegidas de Atacama para toma de razón en Contraloría, que se firmen los decretos supremos para las áreas protegidas de Antofagasta y que se complete la protección de los 6 salares que quedaron desprotegidos.

La creciente presión sobre los salares por la expansión de la industria del litio, promovida como eje estratégico de desarrollo económico, amenaza estos ecosistemas y hace aún más necesario no retroceder en las ganancias en biodiversidad.



Protección Superficie Estado Región de Tarapacá







Laguna Lagunillas Sin protección



Región de Antofagasta





Salar de Carcote PN Salar de Carcote 30.880 ha Aprobado CMS Laguna Hedionda PN Laguna Colache 4.160 ha Aprobado CMS Laguna Chivato Muerto Laguna Trinchera Salar Aguas Calientes 2 o Pili



PN Pili



41.580 ha Aprobado CMS Salar Loyoques o Quisquiro PN Loyoques-Quisquiro 28.149 ha Aprobado CMS Salar de Talar o Capur Salar de Aguas Calientes 3 Salar El Laco Laguna Tuyajto



PN Lessi Nisaya Hui’iantur Ckutckuntur



64.943 ha Aprobado CMS Laguna Azufrera PN Laguna Azufrera 14.325 ha Aprobado CMS Laguna Helada Sin protección



Laguna Lejía Sin protección



Salar de Aguas Calientes 4 Sin protección



Sistema Hidrológico de Soncor en el Salar de Atacama Sin protección



Región de Atacama





Salar de Las Parinas PN Salar de Las Parinas 16.792 ha Decreto Supremo CGR Salar de Pedernales Salar de La Laguna PN Salar de Pedernales 42.148 ha Decreto Supremo CGR Salar de Gorbea PN Salar de Gorbea 13.574 ha Decreto Supremo CGR Lagunas Bravas Laguna del Jilguero Laguna del Bayo



PN Lagunas Bravas



22.900 ha Decreto Supremo CGR Lagunas de Las Parinas y Redonda Reserva de Región Virgen Lagunas Collas 1.786 ha Decreto Supremo CGR Salar de Eulogio Laguna Escondida Reserva de Región Virgen Pisacas 19.097 ha Decreto Supremo CGR Salar de Maricunga Sin protección





CMN: Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático

CGR: Contraloría General de la Republica

Vía Chile Sustentable