Gobierno de Kast pone en pausa protección de salares claves para la biodiversidad de Chile

Los decretos supremos que oficializaban estas áreas, y que se encontraban en trámite en la Contraloría General de la República, fueron retirados por la actual administración para su revisión, decisión que retrasa su implementación y genera incertidumbre sobre la continuidad de políticas de conservación ya avanzadas.

Gobierno de Kast pone en pausa protección de salares claves para la biodiversidad de Chile
Absalón Opazo

La protección de los salares en Chile enfrenta hoy un escenario crítico. A poco más de 2 años del anuncio de la Red de Salares Protegidos —uno de los pilares ambientales de la Estrategia Nacional del Litio impulsada en 2024—, la nueva administración encabezada por José Kast ha retirado 6 decretos de creación de áreas protegidas que resguardan estos salares.

La iniciativa, anunciada durante el gobierno de Gabriel Boric, contemplaba la protección de 27 salares a lo largo del norte del país, e incluyó estudios técnicos liderados por la Universidad de Antofagasta, como asimismo consultas públicas e indígenas.

Este proceso representó un esfuerzo inédito por resguardar ecosistemas altamente frágiles frente a la expansión de la minería del litio, pero que lamentablemente quedó inconcluso, dejando en suspenso su avance en la nueva administración.

Nueva figura de protección

En noviembre de 2025, el Ministerio del Medio Ambiente dio un paso clave al aprobar la creación de 6 áreas protegidas en la Región de Atacama, destinadas a resguardar 10 salares.

Entre ellas, destacaba la incorporación de una nueva figura de protección —las Reservas de Región Virgen— orientadas a preservar ecosistemas prístinos sin intervención humana, marcando un precedente en la política ambiental del país.

Pero, los decretos supremos que oficializaban estas áreas, y que se encontraban en trámite en la Contraloría General de la República, fueron retirados por el actual gobierno para su «revisión», decisión que retrasa su implementación y genera incertidumbre sobre la continuidad de políticas de conservación ya avanzadas.

La situación es aún más incierta en la Región de Antofagasta. En marzo de 2026, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó la creación de otras 6 áreas protegidas que abarcarían 11 salares. No obstante, estos decretos nunca fueron firmados, quedando el proceso inconcluso y sin ingreso a Contraloría. Hoy, no existe claridad sobre si la administración de Kast retomará o descartará estos compromisos.

El balance es preocupante: de los 27 salares priorizados en 2024, solo 10 salares de la región de Atacama estarían en espera de su resguardo si el gobierno los revisa y da su aprobación para su toma de razón en Contraloría.

En tanto, 11 salares de Antofagasta quedaron solo aprobados por el Consejo de Ministros sin sus decretos, por lo que se desconoce si la nueva administración reconocerá y respetará los procesos efectuados para su creación.

Finalmente, 6 salares no se alcanzaron a proteger, entre ellos el Sistema Hidrológico de Soncor en el Salar de Atacama, y el Salar de Maricunga, donde hay 3 colonias de reproducción de flamencos. La mayoría de estos 6 salares que no quedaron protegidos pasaron por consulta ciudadana; sin embargo, la administración pasada no avanzó en su protección.

Incertidumbre

Por todo lo anterior, el destino de los salares de la Red de Salares Protegidos es bastante incierto y se desconocen las medidas que tomará el gobierno de Kast con estos ecosistemas, y si reconocerá los procesos ya avanzados.

En ese sentido, sería muy importante la reposición de los 6 decretos de las áreas protegidas de Atacama para toma de razón en Contraloría, que se firmen los decretos supremos para las áreas protegidas de Antofagasta y que se complete la protección de los 6 salares que quedaron desprotegidos.

La creciente presión sobre los salares por la expansión de la industria del litio, promovida como eje estratégico de desarrollo económico, amenaza estos ecosistemas y hace aún más necesario no retroceder en las ganancias en biodiversidad.


 ProtecciónSuperficieEstado
Región de Tarapacá



Laguna LagunillasSin protección

Región de Antofagasta


Salar de CarcotePN Salar de Carcote30.880 haAprobado CMS
Laguna HediondaPN Laguna Colache4.160 haAprobado CMS
Laguna Chivato Muerto Laguna Trinchera Salar Aguas Calientes 2 o Pili

PN Pili

41.580 ha		Aprobado CMS
Salar Loyoques o QuisquiroPN Loyoques-Quisquiro28.149 haAprobado CMS
Salar de Talar o Capur Salar de Aguas Calientes 3 Salar El Laco Laguna Tuyajto

PN Lessi Nisaya Hui’iantur Ckutckuntur 

64.943 ha		Aprobado CMS
Laguna AzufreraPN Laguna Azufrera14.325 haAprobado CMS
Laguna HeladaSin protección

Laguna LejíaSin protección

Salar de Aguas Calientes 4Sin protección

Sistema Hidrológico de Soncor en el Salar de AtacamaSin protección

Región de Atacama


Salar de Las ParinasPN Salar de Las Parinas16.792 haDecreto Supremo CGR
Salar de Pedernales Salar de La LagunaPN Salar de Pedernales42.148 haDecreto Supremo CGR
Salar de GorbeaPN Salar de Gorbea13.574 haDecreto Supremo CGR
Lagunas Bravas Laguna del Jilguero Laguna del Bayo

PN Lagunas Bravas

22.900 ha		Decreto Supremo CGR
Lagunas de Las Parinas y RedondaReserva de Región Virgen Lagunas Collas1.786 haDecreto Supremo CGR
Salar de Eulogio Laguna EscondidaReserva de Región Virgen Pisacas19.097 haDecreto Supremo CGR
Salar de MaricungaSin protección

CMN: Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático
CGR: Contraloría General de la Republica

Vía Chile Sustentable

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