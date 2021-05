Gobierno defiende pase de movilidad pese a advertencias del Colmed

El Gobierno confirmó este lunes 24 de mayo que se mantiene firme con la idea del pase de movilidad anunciado el pasado domingo por el presidente Sebastián Piñera, que permitirá mayores libertades para quienes estén vacunados con las dos dosis contra el COVID-19; esto pese a las advertencias del Colegio Médico (Colmed).

Durante el balance diario del COVID-19, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, explicó los pormenores de este «carné verde» como el que se está usando en Europa.

“No es un chipe libre, de hecho, no se puede comparar tampoco con un carné verde. No es decir que ya se acabó la pandemia o que no son necesarios los cuidados, y pedimos humildemente a quienes son consultados sobre estas materias que no den pie a que se malentienda el objetivo de esta medida”, señaló el secretario de Estado.

“Este pase no da beneficios, sino que exime de ciertas restricciones a personas que ya han completado su proceso de vacunación y que, por tanto, representan un menor riesgo para otros”, agregó. Según el funcionario, dicho pase sufrirá modificaciones en caso de aumento de cifras.

Foto: Minsal.

El documento permitirá el libre desplazamiento en comunas en cuarentena y transición, y los viajes interregionales a comunas que estén en fase 2 del Plan Paso a Paso. Por otra parte, los viajes al extranjero quedan descartados con este pase.

Por su parte, el ministro de Salud, Enrique Paris, dijo que este pase «es un premio al buen comportamiento y al sacrificio que han hecho principalmente los adultos mayores. Además, esto no libera la necesidad de usar mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento físico, la ventilación».

«Yo quiero transmitir este mensaje: como esto da más libertad, requiere más responsabilidad. Esto no es un chipe libre, todo lo contrario. Es dar más facilidades a algunas personas que ya tienen las dos dosis, para que puedan compartir y tener mayor afectividad, pero manteniendo siempre las medidas sanitarias», precisó.

Cuestionamientos

La presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches, criticó el permiso de movilidad y, a través de Twitter, pidió recordar «lo que ocurrió con el permiso de vacaciones. Actualmente, mueren en promedio cerca de 100 personas diarias por COVID-19 y no podemos normalizarlo. Cuando bajen hospitalizaciones y fallecidos, podemos empezar a conversar sobre el pase de movilidad”.

El diputado Juan Luis Castro, miembro del (PS), aseguró que «el pase de movilidad es una muy mala idea y un riesgo para la población», porque a su juicio es “paradójico y contradictorio invitar a la población a romper cuarentenas, a desplazarse a Fase 2, e ir dentro de una misma comuna en cuarentena de un lugar a otro”.

Para esta jornada Minsal reportó 5.374 nuevos contagios, que modifican la cifra de casos activos a 40.780, de un total de 1.335.261 contagios a nivel nacional. Adicionalmente, se confirmó un 95 % de ocupación de camas críticas, ya que de 4.435 camas críticas habilitadas, 4.217 se encuentran ocupadas.

Fuentes: El Mostrador/La Tercera/Minsal.