Gobierno entregó a Carabineros el nuevo puesto de control para las Rutas del Loa, punto clave para la detección del transporte de droga en Chile

El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP) entregó a Carabineros el nuevo puesto de control en las Rutas del Loa, obra que formó parte del contrato de concesión de esta autopista y que significó una inversión de casi mil millones de pesos.

La infraestructura reemplaza a la que existía antes de la construcción de la ruta y será utilizada para los controles carreteros de la sección OS7 de Carabineros, dedicada a controlar la actividad criminal asociada al tráfico de drogas.

Desde el MOP informaron que se trata de un módulo que cuenta con instalaciones sanitarias, agua potable, planta de tratamiento de aguas, generador eléctrico con respaldo, elementos de control y seguridad como señalización, demarcación de los pavimentos y tachas; canil y luminarias.

Asimismo, la obra consideró la iluminación de la Ruta 25 para así tener una mayor seguridad en el funcionamiento durante la noche, añadieron desde el Ministerio.

Al respecto, la ministra Jessica López destacó la importancia de la infraestructura pública para fortalecer la seguridad, que en este caso, «permite reponer una obra orientada a la detección del transporte de droga».

«Casi el cincuenta por ciento de los decomisos que se producen en Chile surgen en esta región. Por lo tanto, reforzar la infraestructura para la seguridad es un tema central», afirmó la secretaria de Estado.

En esa línea, destacó que como Ministerio de Obras Públicas tienen «un centenar de proyectos de seguridad a lo largo del país, destinados a Carabineros de Chile, la PDI, y al Ministerio del Interior, al que se suma un plan maestro de infraestructura penitenciaria».

Desde Carabineros, en tanto, el Prefecto de Carabineros del Loa, Oliver Matteo, recordó que este punto de control es fundamental para el país: «A nivel de la provincia del Loa hemos logrado alcanzar cifras históricas en cuanto a decomiso de drogas y materias de contrabando. A la fecha llevamos más de 11.500 kilos de droga incautados en la ruta, principalmente marihuana, pasta base y cocaína».

«Este punto evidentemente va a permitir que Carabineros trabajen en un lugar seguro, con las comodidades y medidas de seguridad apropiadas para estos controles», agregó el Prefecto.

Esta no es la primera obra de infraestructura vinculada al tema de seguridad en Antofagasta. Desde la Delegación Presidencial Regional detallaron que entre 2022 y 2025 se han entregado proyectos tan relevantes como la segunda comisaría de Carabineros en Antofagasta, el Retén Alemania y el cuartel de la PDI en Tocopilla.

También ya se está terminando una obra que había quedado abandonada: la Tenencia de Ollagüe, a lo que se suma la renovación del 100% del parque vehicular de Carabineros en la Región de Antofagasta.

Entregamos a @Carabdechile punto de control en carretera de Antofagasta, que fortalecerá la vigilancia y apoyará la labor de la OS7 con el objetivo de neutralizar el tráfico de drogas y la actividad criminal 🇨🇱🚔



Esta obra se concretó en el marco de la concesión Rutas del Loa. pic.twitter.com/k4UK8aRnlI — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) September 25, 2025

