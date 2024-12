Gobierno ingresa al Congreso proyecto de ley para reparar deuda histórica de profesores

Autoridades de gobierno, lideraradas por el presidente Gabriel Boric, firmaron e ingresarán al Congreso el proyecto de ley que contiene la propuesta de reparación de la deuda histórica a las y los docentes del país, la cual fue respaldada por el Colegio de Profesores y Profesoras tras un proceso de consulta.

Durante el sondeo, en el que participaron 27 mil docentes afectados por este problema, el 82% aprobó la propuesta del Ejecutivo, que ofreció una reparación a un 100% de los docentes afectados que consiste en 4 millones 500 mil pesos, pagados en dos cuotas por grupo en un plazo de seis años, comenzando en octubre de 2025 y terminando en 2031, privilegiando a los docentes de mayor edad.

Con la propuesta de reparación, se beneficiará a 57 mil 560 profesores afectados por la deuda histórica, lo que demandará la asignación de recursos por el orden de los $259 mil millones por parte del Estado.

La iniciativa contempla la “transmisibilidad” en caso de que el titular fallezca durante el proceso

Sin embargo, la propuesta no es extensiva a quienes ya hayan recibido otro pago asociado a la deuda histórica, ya sea por acción de tribunales nacionales o internacionales o por alguna otra forma de pago. También será incompatible con otras instancias de reclamación en curso o futuras.

📖El Presidente Gabriel Boric presentó el proyecto que da una solución a la Deuda Histórica, que propone un monto de 📷 $4,5 millones por persona afectada, cuyo pago será progresivo, abarcando al universo total de docentes en un plazo de 6 años. #SoluciónDeudaHistórica pic.twitter.com/93NAsVT5PA — Ministerio de Educación (@Mineduc) December 2, 2024

El documento que será ingresado a la Cámara de Diputadas y Diputados para su tramitación, fue visado por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo; el secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde; la ministra General de Gobierno, Camila Vallejo; la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia; la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos; y el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana.

Reparación y justicia para los docentes

Durante un acto realizado en el Óvalo de la Plaza de la Constitución, que contó con la presencia del gremio docente, el presidente Boric expresó que se siente complacido por haber logrado cumplir con lo prometido durante su campaña electoral para hacer justicia frente al perjuicio salarial que sufrieron miles de profesoras y profesores de escuelas públicas durante la dictadura, cuando la administración de los establecimientos fue traspasada desde el Estado a las municipalidades, lo que impidió que las y los docentes recibieran el reajuste salarial del Decreto Ley N° 3.551 (Artículo 40), que fue desconocido por sus nuevos empleadores.

“Los años que llevo en política hacen que el cuero se vaya curtiendo y me cuesta emocionarme públicamente y hoy día estoy muy emocionado”, inidicó Boric, al tiempo que resaltó que “con esta ley les estamos haciendo justicia, aunque sea un pedacito de justicia”.

“Yo tengo conciencia y por eso hablamos de reparación porque la deuda real es mucho mayor y creo que eso es importante no esconderlo y decirles que acá hemos logrado llegar a una propuesta que nos permite hoy día las estrecheces fiscales que tenemos, pero también sabiendo de que hay muchos que ya no están”, enfatizó el mandatario.

Presidente Boric:“No gobernamos pensando en la popularidad”

Durante su intervenci ón en jefe de Estado destacó que las acciones y proyectos que impulsa su gestión no están pensados en la popularidad, sino en la responsabilidad.

“Algunos podrán considerar legítimamente que la fórmula es insuficiente. Y otros nos han recordado sostener que el país enfrenta desafíos más urgentes y que esto no es importante. Habían algunos que me decían que esto no tiene ningún apoyo en las encuestas, que no es importante, que no hay que hacerlo”, dijo, citado por La Tercera.

“Sepan que nosotros no gobernamos pensando en la popularidad, sino en la responsabilidad. Y en particular en la responsabilidad histórica que tenemos por quienes han construido este país”, subrayó.