Gobierno presentó proyecto para incluir en el seguro de cesantía a las trabajadoras de casa particular

🦠Durante la pandemia las trabajadoras de casa particular hemos sido maltratadas, despedidas, suspendidas y desprotegidas.

🙇🏽‍♀️Debimos enfrentar esta crisis en el total abandono.

⌛️Las trabajadoras de casa particular no podemos seguir esperando

➕ #CuidaAquienTeCuida pic.twitter.com/8JmohRrwqr