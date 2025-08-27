Gobierno reitera llamado a la Derecha a legislar secreto bancario: «Toca transversalmente todos los problemas asociados a delincuencia e inseguridad»

"Se han levantado muchas caricaturas respecto al secreto bancario. El verdadero objetivo del proyecto es poder entregar más capacidades a las entidades persecutoras para que puedan detectar rápidamente el dinero que se mueve de manera ilícita en cuentas corrientes. La justicia ha demostrado que bandas de crimen organizado, como el Tren de Aragua, usan el sistema bancario en Chile", explicó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, reiteró el llamado a la Derecha a legislar el levantamiento del secreto bancario, planteando que se trata de un proyecto que toca transversalmente todos los problemas asociados a delincuencia e inseguridad.

«Para combatir de manera más responsable el crimen organizado y el narcotráfico hay que perseguir la ruta del dinero, y para poder hacer más eficiente la persecución de la ruta del dinero que está detrás de estos graves delitos en nuestro país, se requiere de este proyecto para levantar el secreto bancario de manera más ágil», dijo la vocera de La Moneda en entrevista con Canal 13.

Seguidamente, recordó que el Gobierno del Presidente Boric ha insistido «como una punta de lanza en la agenda de seguridad, el hecho de respaldar este proyecto a la oposición. Aquí hay distintas miradas, pero particularmente hemos tenido un rechazo en los sectores de la oposición en el Parlamento a avanzar en esta línea».

«Entonces, no basta con criticar o levantar alarmas sobre la situación de delincuencia y seguridad en el país, si al mismo tiempo no están los votos para permitirle al Estado contar con esta herramienta tan clave para la persecución de los delitos, particularmente los más graves que están detrás del crimen organizado», puntualizó la ministra Vallejo.

«El llamado es claro», enfatizó, resaltando que «si hay algo que toca transversalmente los problemas asociados a delincuencia y seguridad, es el proyecto de levantamiento del secreto bancario».

