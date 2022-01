Chile: Gol de oro en los descuentos

Por Manuel Uribe Rivera, Doctor en Ciencias de la Educación

Estamos frente a grandes problemas como país, y una causa invisible disminuye nuestras posibilidades de desarrollo integral: No tenemos oportunidad de escuchar y ser representados por las sabias y sabios de nuestros territorios, es decir por quienes han desarrollado una inteligencia integral, que armoniza la corporalidad, emocionalidad, racionalidad y espiritualidad en un con-vivir comunitario.

Se han preguntado ¿por qué no tenemos consejos regionales de sabias y sabios coordinando ideas que apunten al bienestar integral de todas y todos?, o ¿por qué históricamente no hemos agrupado a las más conscientes, los más compasivos, las más conciliadoras, los más escuchadores, las más empáticas? ¿Es posible algo así?

Existe la idea de conformar una nueva fuerza social, una fuerza que tarde o temprano emergerá en nuestra historia, la fuerza que aglutina a las mujeres y hombres con conciencia social (inteligencia integral). Un poder democrático que permita a cada región elegir a quienes son considerados más inteliGENTES en términos humanos, libres de los poderes tradicionales y sus propagandas. Aquellos Consejos de sabias y sabios representarán el poder social de nuestros territorios y comunidades, declarando de forma conjunta nuevos imaginarios colectivos, que incrementen la calidad de las reflexiones concretas y manipulativas de las fuerzas político-económicas, incrementando la riqueza de las compresiones de una sociedad que valora y siente orgullo de sí misma, reflejándose en las aguas calmas de aquellas y aquellos que encarnan las virtudes más altas de nuestra naturaleza humana.

Pero si necesitamos urgentes soluciones concretas, ¿de qué nos serviría elegir democráticamente a quienes representen una sabiduría empática y dialógica? La respuesta depende de la capacidad que tengas de imaginar el impacto de conversaciones entre los líderes resonantes de las regiones; imaginemos conversaciones en La Araucanía, entre mapuches sabias y huincas sabias que han sido elegidas por los pueblos democráticamente, que aman a sus hijas e hijos, y saben que su bienestar futuro esta en valorar y colaborar como pueblos. Sería una conversación histórica, entre quienes saben que la vida de cada miembro de sus comunidades es sagrada (que merece un respeto excepcional), como también lo merecen quienes pertenecen a comunidades hermanas.

Poesía, utopía, romanticismo dirán algunos, esperanza e inteligencia social dirán otros. Quienes no han alcanzado un nivel de conciencia multi-céntrico, y habitan lo etno-céntrico (Ken Wilber, 2019), no entienden el juego y el abrazo desnudo de niñas y niños de distintos pueblos, porque para los etno-céntricos es necesario que sus hijas e hijos hereden la desconfianza y el antagonismo, perdiendo con ello el “respeto excepcional” que merecemos todas y todos quienes habitamos el planeta. La buena noticia es que las sabias y sabios van más allá, su habitar es mundi-céntrico, incluso cosmo-céntrico, es decir respetan y aman más allá del filtro de las etiquetas culturales, atesorando en profundidad la identidad de todo pueblo. Dicha profundidad sugiere colaborar y cuidar, y eso es lo que requieren nuestras regiones. Junto a esto, el simple hecho de escuchar a este consejo, generará un sentido de identidad y pertinencia que no logramos imaginar, y que en si mismo ya es fuente de bienestar social.

Para solucionar grandes problemas y soñar con grandes posibilidades necesitamos representatividad territorial, congregar una selección de las y los más inteliGENTES, que nos representen DEMOCRATICA-MENTE, que sean juntos un signo de orgullo y esperanza, sin dinero de por medio. Aunque algunos patriarcas no lo puedan entender, la sabiduría no está motivada por el poder, la fama, ni el dinero. Los que habitan un cuerpo empático se motivan y trabajan por lo realmente importante, el bienestar de las niñas y los niños de todas las edades.

Los más empáticos que leen estas líneas saben que: la creatividad, la danza, la música, la alegría, la risa y la esperanza se contagian, estamos diseñados para sincronizarnos, y ese frescor hoy entra por la ventana, nada impide que comencemos a reunirnos y escucharnos, y ese diálogo que sana se quede para siempre, representando el honor y la sabiduría que durante tantos siglos han eclipsado los ego-céntricos y etno-céntristas. El patriarcado y sus lógicas autorreferentes no han logrado poner atención plena a sus propias hermanas, hermanos, mujeres, hombres, hijas e hijos, debido a una herencia inconsciente que se auto-válida. Viene un nuevo tiempo, los de siempre resistirán, seguirán queriendo controlar los medios y los mercados, pero ya somos muchas y muchos para doblegarnos, esto me produce una profunda alegría y esperanza de vida.

El gol de oro es para quienes confiamos y disfrutamos hoy, de ser parte de una nueva identidad, de una nueva esperanza, de una nueva la paz, profundizada por aquellos y aquellas que saben cuidar del verdadero bienestar social, que disfrutan del barro en los pies, en contraste con quienes construyen una sociedad con pies de barro.

La invitación es a instalar Consejos de Sabias y Sabios en cada región, elegidos democráticamente. Su presencia bastará para sentir orgullo y tranquilidad, ampliarán la mirada estrecha de la política que solo ve lo externo. Hay que ir a buscarlas y buscarlos, a las universidades, a los caseríos, pero sobre todo a las canchas de barrio y juntas de vecinos, ahí están las mujeres y hombres que disfrutan del sueldo invisible que da el amar y el sueño que abra todas las jaulas, pa’ que vuelen como pájaros.

Se viene una nueva fuerza social: Consejo de Sabías y Sabios (https://iniciativas.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/o/18730), el estadio se llena con 15.000 apoyos, recibamos a estadio lleno a quienes encarnan la vida en abundancia, en el centro de nuestras comunidades, invita a quienes sueñan en grande.