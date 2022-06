Gonzalo “falacia” de la Carrera: Historial público de un mitómano

Autor: Jorge Molina Araneda

Muchos sitios especializados en salud mental y trastornos psiquiátricos definen la mentira patológica como la necesidad compulsiva de mentir sobre asuntos grandes y pequeños, independientemente de la situación.

En Chile conocemos sobremanera a políticos que calzan a la perfección con aquel perfil; uno de ellos, sino el más representativo, es el ultraderechista Gonzalo de la Carrera, cuya vida pública solo resalta, negativamente claro está, por ser un compulsivo promotor de falacias. He aquí su llamativo palmarés político.

Intoxicación de la población en Quintero

Un grave episodio de intoxicación de la población por gases tóxicos en agosto de 2018 puso de relieve la situación de esta ciudad y sus aledañas en la Bahía de Quintero. Tras la presentación de acciones en contra de ENAP por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente de Chile, de la Carrera terminó por renunciar a su cargo de Vicepresidente de la Empresa Nacional del Petróleo, indicando que las instituciones se apuraron en encontrar culpables, comunicando falazmente que los estudios de ENAP diferían de los presentados por la Superintendencia.

Fake News

Ha difundido numerosas fake news a través de sus redes sociales y en discusiones presenciales.

Una noticia falsa de un sitio llamado La Tribuna de España comentaba que la entonces diputada Camila Vallejo (PC) “defiende el derecho a la pedofilia”. Tras divulgar el contenido, el ex columnista de medios como Pulso y El Líbero borró rápidamente el tweet debido a la avalancha de personas que comenzaron a criticarlo. La fake news difundida por de la Carrera dice, entre otras cosas, que Vallejo es la diputada más joven con 26 años, cuando en realidad tiene 30. También asegura que el Congreso está compuesto por 120 diputados, pero la realidad es que son 155.

El artículo mencionaba, además, que “la comunista chilena Camila Vallejo se presentó con una camiseta en defensa de la pedofilia en el Congreso de los diputados de Chile”.

Considerando que de la Carrera ofreció las respectivas disculpas, los ánimos parecieron entrar en calma en la red social. Sin embargo, el comunicador reapareció arremetiendo nuevamente contra Vallejo a propósito de que ella ocupó una polera con la imagen de la escritora y filósofa feminista Simone de Beauvoir. Si bien esta nueva “noticia” que fue difundida por el locutor provenía de un sitio por lo menos extraño (outono.net), no decía nada relacionado a la diputada, pero fue el mismo de la Carrera quien la ligó en su tweet por haber usado poleras de la filósofa francesa, quien la “noticia” comenta habría apoyado la pedofilia.

Por otro lado, tras la segunda vuelta de la elección presidencial de 2021, de la Carrera difundió numerosas fake news en contra de Gabriel Boric. Luego reconoció en los medios de comunicación que las imágenes falsas que fueron compartidas durante la campaña electoral le llegaban desde el comando del candidato José Antonio Kast, quien fue duramente criticado por la cantidad de noticias falsas promovidas tanto por él como por sus allegados. Entre las imágenes se encontraba una trucada donde aparecía Boric en medio de incidentes en Plaza Baquedano.

Búsqueda de pornografía en Twitter

El 27 de mayo de 2019 se viralizó un tuit que provenía de la cuenta de de La Carrera, en donde publicaba durante la madrugada el tuit “jovencitas primer anal”. Dicho tuit fue rápidamente borrado, y la cuenta del mitómano parlamentario suspendida. Este acusó ser víctima de una fake news por parte de un sector de la izquierda. La opinión pública se mofó de dicho “argumento”.

Ampliación de San Carlos de Apoquindo

Tras el anuncio de los planes por parte de Universidad Católica de modernizar el Estadio San Carlos de Apoquindo, de La Carrera, en plena campaña para los comicios Municipales de 2021, declaró estar en contra de dichos planes, expresando que «Ampliarlo hará que aumente el tráfico, que llegue mucha gente fuera de la comuna el día de los partidos y que se afecte la seguridad de todos los que viven en este barrio. Eso afectaría negativamente el valor de sus propiedades y la calidad de vida de los vecinos. Si yo soy electo alcalde, me voy a oponer«. Sus dichos fueron calificados como clasistas, demenciales. Inclusive, el futbolista Fernando Cordero, exjugador de La Franja lo tildó de nefasto, indicando que «Hay personas que dan vergüenza y TÚ. Solo falta que pongas fronteras y pidas pasaporte para poder ir a Las Condes«.

Demanda de divorcio y acusaciones de violencia intrafamiliar

En el año 2021, de la Carrera fue demandado por su excónyuge María Angélica Bezanilla por deuda en pensión de alimentos, presión psicológica, manipulación familiar y violencia económica y doméstica aduciendo «permanentes desavenencias en la vida familiar«, acusándolo, además, de tener un «carácter explosivo» y «falto de control de impulsos«, teniendo de base actitudes de “adhesión a sus ideas” que de la Carrera ejercería sobre todo el círculo familiar. También respecto a su “incapacidad de tolerar el disenso o las críticas” y a violentas discusiones con “insultos y reacciones desproporcionadas”. La demanda finaliza con una acusación de sabotaje emocional, desvalorización y constante abuso contra su exesposa e hijos.

Ante la demanda, ridículamente de la Carrera acusó «chantaje electoral» y «persecución política» en su contra.

Comentarios a Monserrat Álvarez

En 2021 de La Carrera descolocó a la periodista Monserrat Álvarez durante un contacto en vivo para el programa Contigo en la mañana de Chilevisión, al indicarle que, tras comentar las polémicas en que se encontraba envuelto el entonces diputado electo Johannes Kaiser, había sido compañero de universidad de su hermano, y que “desde ese tiempo te encuentro guapa y todavía te encuentro guapa”. Entonces, Álvarez le respondió enfática que “con eso no arregla nada”, ante lo que este replicó “No arreglo nada, pero tenía que decírtelo”. Esto le generó críticas de las redes sociales, quienes le recordaron que Álvarez tenía alrededor de 12 años cuando de la Carrera la conoció.

Desconoce cifras de traumas oculares durante el estallido social

En una edición de noviembre de 2021 del programa Pauta Libre de La Red fue invitado de la Carrera, quien al abordar el tema seguridad se mostró en contra de que Carabineros actúe durante las manifestaciones realizando un uso proporcional de la fuerza contra las personas.

“Para mí está mal. En todos los países democráticos, desarrollados, del mundo, siempre el orden público se restablece con una fuerza desproporcionada”, sostuvo.

Tras estas declaraciones, la periodista y conductora del espacio, Mónica González, le señaló que el problema no está en la capacidad de Carabineros de identificar y detener a quienes, por ejemplo, saquean, porque ese trabajo sí lo hacen con determinados manifestantes a quienes siguen y luego arrestan. El problema está en los protocolos, para no herir en los ojos de manera indiscriminada, como pasó con más de 400 personas, o no provocar muertes, le espetó la investigadora.

Fue entonces que de la Carrera la interrumpió, diciéndole lo siguiente: “Es que eso no es así, no fueron 400 personas”. Ante esta afirmación, la periodista Yasna Lewin le hizo ver que el propio Ministerio de Salud había cifrado en esa cantidad las víctimas de trauma ocular durante la revuelta. “Después, cuando se verificaron, con nombre y apellido, resultó que no llegaban a 20”, torpemente le respondió el por entonces afiliado al Partido Republicano. Mónica González le explicó entonces que de hecho existe un programa de reparación del Estado para la gran cantidad de afectados en sus ojos producto de la represión policial, el llamado PIRO, insistiéndole en que “no son 20 personas”. Ante esto, Gonzalo de la Carrera optó por desviar el foco de la conversación.

Refrendando los datos aportados por las periodistas, de acuerdo a las cifras de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) compiladas por Amnistía Internacional, a marzo de 2021 se contabilizaban más de 8.000 víctimas de violencia estatal y más de 400 casos de trauma ocular fruto del actuar policial durante la ola de protestas iniciada en 2019.

Top de los más denunciados al Consejo Nacional de Televisión en diciembre de 2021

356 denuncias tuvo Gonzalo de la Carrera por su intervención el 7 de diciembre del pretérito año en el programa Contigo en Directo, donde se señaló que el diputado electo “tergiversa dichos de Gonzalo Winter (CS) al referirse este a la educación sexual integral indicada en el programa del presidente electo Gabriel Boric“.

Según los televidentes, “disminuye y anula la importancia de que los niños tengan medios para poder señalar cuándo están siendo abusados y relaciona la educación con el adoctrinamiento”.

Fake News sobre las vacunas

En enero de este año apoyó públicamente a la constituyente Teresa Marinovic, luego de la polémica por su decisión de no usar mascarilla en la Convención Constitucional.

El diputado publicó un mensaje en su cuenta de Twitter apuntando contra la «Dicatura Sanitaria». Utilizó, sin embargo, un argumento basado en una fake news: las vacunas contra el Covid-19 contienen grafeno, lo que ha sido categóricamente desmentido por varios expertos en diversos medios de comunicación.

Difusión de imágenes íntimas sin consentimiento

A mediados de febrero de 2022 el senador Jorge Pizarro denunció ante la Fiscalía Oriente de Santiago y Policía de Investigaciones a Nicolás Hites Neef, Andrés Hites Moscovich (dueños de Hites) y al mismo de la Carrera por difundir fotografías íntimas de él al encontrarse en su domicilio. La Fiscalía llamó a declarar a de la Carrera. Luego, De La Carrera se defendió de las acusaciones hechas por Pizarro en el programa Mucho Gusto de Mega mediante un contacto telefónico en donde, con mucha sorna declaró “Yo siempre he dicho que él tiene derecho a su espacio privado, a ir a una playa nudista y exhibir su pequeñez. Él tiene derecho a hacer lo que quiera. Y él también podría dedicarse en el futuro a vender maní y nadie le puede decir nada”. Estos dichos trajeron críticas por parte del abogado, Alberto Precht, que participaba del programa, quien tildó a al congresista como un ordinario.

Información falsa sobre Izkia Siches

A través de una publicación de Twitter de la Carrera propaló información falsa sobre la expresidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, en 2021.

El tweet de de la Carrera fue publicado en noviembre de 2021 afirmando que “el fraude de Izkia Siches al Estado no se puede dejar pasar. Hizo su especialidad con beca estatal”. Añadió, también, que Siches “se comprometió a pagarla (la beca) trabajando en hospitales públicos durante 6 años. No lo hizo. Pidió privilegio aduciendo su activismo político desde el COLMED y Contraloría no le aceptó”.

Lo anterior fue desmentido desde el Hospital San Juan de Dios, ya que Siches no dejó de lado su compromiso adquirido con el Período Asistencial Obligatorio (PAO), sino que pidió cambiar su modalidad horaria de 44 horas a 22 horas semanales para continuar en el área de infectología del recinto y coetáneamente dirigir el Colegio Médico (Colmed).

Asimismo, de la Carrera acusó a la actual ministra del Interior de solicitar a la Contraloría General de la República el privilegio de que se contabilizara su trabajo en el Colmed como parte del PAO. Sin embargo, no existía requerimiento ni solicitud alguna al respecto de Izkia Siches en dicho organismo.

Cuestionamiento a la alcaldesa de La Pintana

Casi al unísono de atacar con falacias a Siches, de la Carrera aprovechó su energía generadora de mentiras para arremeter contra la edil de La Pintana, Claudia Pizarro (DC) a través de Twitter:

“La alcaldesa de La Pintana ya olvidó los 1.000 millones que le regaló Lavín a cuenta de los vecinos de Las Condes. Cuándo van a aprender que la izquierda no agradece nada. Solo avanza sin transar”, escribió.

Como era de esperar, Pizarro no se quedó de brazos cruzados ante la acusación del por entonces futuro diputado. Por esto, le respondió recalcando que el propio exalcalde de Las Condes Joaquín Lavín lo entendió como “una compensación”.

“No mienta señor de la Carrera: el propio Joaquín Lavín entendió que ese aporte, reflejado en obras mayoritariamente ya construidas, era una compensación para los exvecinos de Las Condes erradicados a El Castillo. La conciencia de La Pintana no se vende”.

Conflictos en el Congreso Nacional

En sus primeros días como diputado, de La Carrera tuvo conflictos con sus pares congresistas. Por un lado, tras preguntarle a la diputada Maite Orsini por cómo llegar a las oficinas del hemiciclo, esta le respondió “¿Por qué crees que me puedes llamar públicamente escort y después pedirme favores, saco de h…? Ándate de acá y no me vuelvas a dirigir la palabra”. Dicha respuesta fue en base a un conflicto pasado en donde de La Carrera, tras críticas de la diputada Orsini contra Sebastián Piñera por invitar al Presidente brasileño Jair Bolsonaro al país en 2019, acusó al exmandatario de recibir con honores a un presidente xenófobo y machista. Además, cuestionó que se pidiera a las invitadas que fueran con vestido corto. Ante lo cual, de la Carrera mediante su cuenta de Twitter, respondió “Claramente lo que se pretende evitar es que alguien vaya de gala a un almuerzo (…) O bien, que otras más progres del FA se le ocurra ir vestida así”, escribió compartiendo sus imágenes en bikini, de los tiempos cuando Orsini trabajaba en el programa televisivo Calle 7 de Televisión Nacional.

Por otra parte, tuvo un encontrón con Erika Olivera, cuando tras la elección del Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, ganada por Raúl Soto, tuiteó “Erika Olivera y Nona Ossandón son aplaudidas por las bancadas de extrema izquierda. Así votan!” Tras el tuit, Olivera se acercó a de la Carrera indicándole que si tenía algún problema podían entenderse de forma personal y no por comentarios en redes sociales, a lo que De La Carrera respondió que lo haría a la cara, pero que a su vez era libre de escribirlo en la red social. Sin embargo, Olivera le replica que en el Congreso tratan de entenderse a través del diálogo y que ella conversa personalmente con quienes tienen alguna diferencia, mirando de frente a los ojos, cosa que el mitómano exmiembro del Partido Republicano nunca lo ha hecho.

Denunciado ante la Comisión de Ética por agredir al diputado Manouchehri

Acusando insultos y una agresión física, la diputada Ana María Bravo, del Partido Socialista (PS), denunció a su par Gonzalo de la Carrera ante la Comisión de Ética de la Cámara.

La parlamentaria denunció que de la Carrera exhibió una actitud “explosiva”, después de discutir la Ley Chao Dicom. Aseguró que “no es tolerable que alguien porque pierda una votación ataque a otros parlamentarios, incluso llegando a golpear a otro”.

Según Bravo, de la Carrera, quien había llamado a varios diputados y al presidente de la instancia, Daniel Manouchehri (PS), a inhabilitarse de la votación pues supuestamente tendrían Dicom, fue violento con el diputado socialista después que lo desmintiera.

El diputado de la Carrera, quien, “al no tener el uso de la palabra, luego de efectuada la aclaración, ofendió al presidente de la comisión”, sostuvo Ana María Bravo.

El parlamentario le habría dicho a Manouchehri que se creía Pinochet y un dictador. No contento con sus expresiones destempladas, de la Carrera propinó al diputado Manouchehri un golpe en el oído izquierdo, interviniendo los congresistas Barrera y Bernales a objeto que esta situación no pasara a mayores.

Referencia al “aspecto físico” del ministro Jackson

El parlamentario de extrema derecha posteó un controvertido y polémico tuit sobre el aspecto físico del ministro Secretario General de la Presidencia de Chile, Giorgio Jackson. En un ejercicio que pocos entendieron, comparó la apariencia del secretario de Estado con el líder comunista ruso, Vladimir Ilich Ulianov, histórica y mundialmente conocido como Lenin.

“Lean el último punto del decálogo de Lenin. ¿Algún parecido con el aspecto físico que se cultiva (sic) Giorgio Jackson?”, aseveró.

El décimo punto del decálogo de Lenin habla sobre registrar armas de fuego para evitar la sublevación, por lo que Gonzalo de la Carrera quiso compararlo con el proyecto del gobierno para desarmar a las bandas delictuales.

El posteo no fue muy entendido, por lo que el parlamentario recibió una serie de críticas.

Cuadro de Manuel Bulnes

Polémica causó en redes sociales, la viralización de una imagen donde tres personas estaban, supuestamente, trasladando el cuadro del exPresidente de la República, Manuel Bulnes, desde su lugar histórico en el Palacio de La Moneda.

A esto se sumó de la Carrera, quien lanzó una dura acusación contra el gobierno de Gabriel Boric, que como de costumbre resultó ser falsa.

“Si esto es cierto, no van a esperar el resultado del Plebiscito para desmantelar la historia de Chile. Que falta de respeto”, escribió en Twitter, haciendo alusión a la decisión del país por escoger o no una nueva Constitución Política.

No pasó mucho tiempo, eso sí, para que desde la cuenta de Presidencia, desmintieran la fake news lanzada en redes sociales por el diputado de extrema derecha.

“Se viralizó una fotografía del supuesto cuadro del exPresidente Manuel Bulnes siendo trasladado. Acá el cuadro original que sigue y seguirá estando en el Salón de los Presidentes. El que se mostraba en la foto viralizada, corresponde a réplica de la Subsecretaría de Interior”, señalaron desde La Moneda.

Finalmente, huelga decir que este fabricante de mendacidad, por obra de sus redes y contactos ha alcanzado puestos de relevancia en el quehacer nacional, ya que su derrotero, recién descrito, nos habla de una persona carente de un mínimo sentido de realidad, mesura e inteligencia; amén es otro de los rostros del rechazo… Bueno, hace carne, asimismo, del dicho dime con quién andas y te diré quién eres: los Kaiser, Pancho Malo, los Kast, entre otros, tienen membresía en esta conformación ideológica de escasa densidad intelectual que inunda a la derecha, especialmente a la más recalcitrante.