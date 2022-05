Grave: Denuncian que cientos de camiones están sacando agua del Río Aconcagua y la DGA no los fiscaliza

El presidente de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara, diputado Nelson Venegas (PS), hizo un urgente llamado a la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas, para que fiscalice la extracción irregular de agua que cientos de camiones aljibe realizan en desde el río Aconcagua en San Felipe.

“En la zona del Aconcagua se está viviendo una situación compleja y parece que no es tomada con la seriedad que merece, ya que hace más de un mes envié un oficio a la DGA informando que cientos de camiones, denunciados por los propios vecinos, están sacando agua del sector de la ex conservera Pentzke y hasta el día de hoy no he recibido una respuesta”, dijo el parlamentario.

Venegas explicó que quería denunciar esto, “porque si los oficios no están sirviendo para nada entonces todo lo que uno pudiera estar realizando en su rol de fiscalizador queda en nada. Por eso quiero plantear este incidente frente a todos ustedes para que de verdad la DGA, que está frente a una situación tan compleja, fiscalice como corresponde y por lo menos notifique las resoluciones respecto de las fiscalizaciones que se están realizando ante situaciones que son absolutamente graves”.

El legislador también aprovechó la oportunidad para dejar en evidencia la irregularidad e inequidad existente en la distribución del agua: “Cuando la DGA genera los mecanismos de distribución y quiero ser super tajante, cuando se distribuye o regula el agua, o se generan los mecanismos o supuestos acuerdos, siempre se vulnera a los sectores rurales y por qué no decirlo, de la primera y segunda sección del río Aconcagua y prácticamente le otorgan toda la responsabilidad a esos sectores”.

“Empresas como Esval que tienen pérdidas de 30 por ciento del agua, prácticamente no tienen fiscalización alguna, es decir, hay solo algunos que están soportando la crisis del agua y generalmente siempre son los sectores rurales que yo represento. Yo vengo a hablar en esta Cámara por esa gente, que a diario está viendo que en el mundo de la agricultura se le esta sacado el agua, los pequeños parceleros, que han visto como se les disminuye su capacidad de riego, y sin embargo, cuando se trata de grandes consorcios mineros o grandes sanitarias, la fiscalización y regulación es prácticamente nula. Creo que es urgente que se tomen las medidas que corresponden”, cerró el diputado Venegas en su intervención.