Gremios de la Salud advierten con un paro indefinido si las autoridades no responden a petitorio

Vía Sindical

Como una jornada de “gran respaldo” evaluaron los gremios de la salud el primer día de su paralización, convocada para el jueves 12 y viernes 13 de noviembre, exigiendo al gobierno que cumpla sus compromisos con el sector.

Más de 200 mil trabajadores de servicios de Atención Pública, Redes Asistenciales y de Atención Primaria de Salud, agrupados en 15 gremios parte de la Secretaría de Salud de la CUT, fueron llamados a movilizarse por 48 horas.

Uno de esos gremios fue la Fenats Nacional, quienes estaban muy contentos y satisfechos por la adhesión a este paro. Así lo constató su presidenta, Patricia Valderas, quien participó en una marcha desde la Plaza de la Dignidad hacia La Moneda.

“El gobierno ha sido sordo, no ha querido reconocer el trabajo de los trabajadores de la salud, nos han dado aplausos y creemos que no sólo de aplausos viven las personas, agradecemos los aplausos, pero hoy día es necesario que ser reconozca y se paguen bonos, como el trato al usuario, que siempre se ha pagado, no es algo nuevo, este bono es por metas cumplidas y evaluación de la ciudadanía, quienes hoy no han podido evaluarnos, pero saben que hemos estado ahí en la primera línea de atención durante la pandemia”, afirmó la dirigenta.

El Bono de Atención al Usuario fue uno de los detonantes de esta paralización. Se trata de un reconocimiento que reciben los hospitales públicos por los programas de salud ejecutados durante un año, según la evaluación de las personas, que por contexto de pandemia no pudieron hacerlo. Sin embargo, los trabajadores exigen que se les entregue ese dinero para valorizar, de alguna forma, su labor frente a la crisis sanitaria.

Asimismo, el aumentar el presupuesto anual de salud y remover al nuevo Subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, también son parte del petitorio de los gremios de la salud que se han unido para ser escuchados.

“En estos tiempos que corren no podemos tener un autoridad que hable mal de las mujeres, menos en nuestro sector donde somos el 80% del sexo femenino. Exigimos a este caballero que de un paso al costado y hacemos un llamado al Presidente Piñera que lo saque”, expresó Valderas.

Respecto al futuro de la movilización, la representante de la Fenats afirmó que “evaluaremos el sábado esta movilización. Si no tenemos respuesta del ministro, vamos a continuar en paro hasta que nos escuchen. Hoy el ministro nos tiene que llamar y decir que aceptará nuestro petitorio, sólo ahí bajaremos el paro, tienen que entender que los trabajadores de la salud merecen un reconocimiento y tener los pagos que corresponden a cada año cumplido”.