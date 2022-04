Grupo Angelini celebra: Suprema rechazó revocar RCA de polémico proyecto Las Salinas en Viña del Mar

Fotografía: Dedvi Missene / LT

La Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó en fallo unánime la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, rechazando el recurso de protección presentado, que buscaba dejar sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para el proyecto de remediación del terreno de Las Salinas, del grupo Angelini.

Entre las organizaciones que habían interpuesto el recurso de protección se encuentran la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar; el movimiento Un Parque para Las Salinas y más recientemente la Municipalidad de Viña del Mar.

Manuel Muñoz, abogado de la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, en conversación con Radio Cooperativa, señaló que no ve este fallo como una derrota. «Es un fallo que no se refiere al fondo del asunto, sino solamente a que se suspendieran las intervenciones del paño, y eso en estos dos años desde que obtuvieron la RCA no se ha hecho», explicó Muñoz.

El abogado continuó: «Por lo tanto, aún cuando se haya, entre comillas, perdido en la Corte Suprema, esta deja abierta lo que yo he dicho que todavía está en revisión, es decir, lo administrativo ambiental. Todavía el Comité de Ministros no se ha pronunciado, todavía el Tribunal Ambiental no se ha pronunciado. Eso es lo que dice el fallo de la Corte de Apelaciones confirmado por la Corte Suprema».

«Por lo tanto, la suspensión de los efectos de la RCA en la práctica se han dado con o sin recursos de protección acogidos o rechazados«, finalizó de manera optimista Muñoz.

En tanto, desde el movimiento Un Parque para Las Salinas señalan su rotundo rechazo a la decisión de la Suprema. «Esta RCA fue aprobada a través de un lobby feroz en el gobierno de Sebastián Piñera, en esta acción legal, se revisaron temas de forma y no de fondo, es por esto que Copec miente en el supuesto apoyo de la Corte Suprema a su proyecto«, sentencian.

«Como movimiento hemos desarrollado una gran cantidad de líneas de investigación y oficios hacia las autoridades en torno al desplazamiento de los contaminantes a sectores aledaños, especialmente playas y los riesgos que estos implican para la salud de las personas», añaden desde la organización. Sin ir más lejos, ejemplifican con lo ocurrido el 16 de marzo de este año, con el afloramiento de contaminación en la playa Los Marineros. Dando como resultado la exposición de trabajadores, habitantes y transeúntes a químicos con potencial cancerígeno, en una zona donde se encuentran juegos infantiles a metros de distancia.

«Como comunidad afectada por habitar en esta zona de sacrificio, contamos con la legitimidad activa desde el punto de vista legal y la validación social, por lo tanto con nuestro equipo jurídico recurriremos a todas las instancias correctas y pertinentes para que las autoridades puedan dimensionar la gravedad del daño ambiental generado por COPEC y las expetroleras a Viña del Mar y sus habitantes, de esta forma conseguir la Justicia ambiental, que por 100 años se nos ha negado», finalizan desde Un Parque para Las Salinas.

Respecto a la sentencia, cabe recordar que anteriormente tanto la Corte de Apelaciones de Valparaíso como la Corte Suprema habían rechazado un recurso de protección, esa vez por mediciones de olfatometría, el 21 de enero y el 20 de abril de 2020.

Así mismo la Corte de Apelaciones de Santiago ya había rechazado una orden de no innovar para suspender los efectos de la RCA el 28 de mayo de 2021. En tanto, la expectación se centra en el debate que se desarrollará en tribunales ambientales y Consejo de Ministros.