Grupo Laureate se va de Chile y sus instituciones pasan a tener un sostenedor «sin fines de lucro»

El grupo Laureate anunció este viernes su salida de Chile y el traspaso de sus cinco instituciones de educación superior en Chile, a la Fundación Educación y Cultura, entidad sin fines de lucro que manejará las universidades Andrés Bello, Las Américas y Viña del Mar, el Instituto Profesional AIEP y la Escuela Moderna de Música y Danza.

El nuevo sostenedor está constituido por el ex Director de Presupuestos de la dictadura cívico-militar Jorge Selume Zaror, y el ex ministro de Educación del mismo periodo y ex presidente de SQM, Juan Guzmán.

Además, desde Laureate informaron que el Instituto AIEP «fue adquirido en su totalidad por la Universidad Andrés Bello, quien a través de esta operación busca reforzar sus sellos institucionales inclusivos y fortalecer la articulación en sus distintas carreras y programas con el sector técnico profesional».

Finalmente, el grupo señaló que la venta de sus instituciones «se produce en el marco de la serie de movimientos estratégicos que la Red está realizando a nivel global, y que incluyen su salida de diversas operaciones y países tales como Australia, Costa Rica, España, entre otros».