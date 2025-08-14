Gustavo Gatica confirma candidatura a diputado por el Distrito 8: «Me mueve la decisión política y el amor por la gente»

En un auditorio lleno de vecinos y vecinas de Maipú, Gustavo Gatica, psicólogo y víctima de daño ocular durante el estallido social de 2019, anunció su candidatura por el Distrito 8, que incluye las comunas de Pudahuel, Quilicura, Maipú, Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa y Tiltil.

Durante la actividad, Gatica agradeció la oportunidad de integrar la lista del progresismo y relató cómo es que llegó a decidir su postulación: “Hace un tiempo atrás me subí a un taxi y el chofer me comentó que su hija me admiraba y que decía que debía estar en el Congreso. Al otro día desperté y seguía pensando en el tema. Comencé a hablarlo con mi círculo cercano y tomé la decisión”, contó.

Respecto a su vinculación con las comunas que buscará representar, señaló que “hace 27 años que nací y crecí en este distrito. Vivo en Colina, trabajo en Estación Central y conozco los problemas que nos afectan”.

“Por ejemplo, Colina con su crisis hídrica; Tiltil, como los vecinos dicen, convertida en una zona de sacrificio; Lampa y su crisis habitacional; Quilicura y los problemas respecto a las construcciones; Maipú y la falta de conectividad; el descontrol demográfico en Estación Central; y Cerrillos y Pudahuel con sus altas tasas de contaminación”, detalló Gustavo Gatica.

En la instancia, el psicólogo también indicó que “no podemos resignarnos a que nuestras comunas sigan esperando. Cada uno de estos problemas tiene solución, pero requiere algo que es difícil de encontrar hoy: decisión política y amor por la gente”.

Sobre los desafíos que está viviendo el país, Gustavo Gatica enfatizó que “tenemos a una ultraderecha dispuesta a gobernar por decreto, con rabia, que amenaza con retroceder en nuestros derechos sociales que tanto nos ha costado ganar. Yo estoy aquí y me pongo a disposición de la lista, porque lo que hoy nos convoca es la unidad de las fuerzas progresistas para acompañar la candidatura de Jeannette Jara y proteger la democracia”, concluyó.

Sigue leyendo:

El Ciudadano