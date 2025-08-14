Gustavo Gatica confirma candidatura a diputado por el Distrito 8: «Me mueve la decisión política y el amor por la gente»

La tarde de este miércoles se confirmó la determinación del Partido Comunista de llevarlo como independiente en la lista del progresismo para competir por un escaño en la Cámara representando al Distrito 8, que incluye las comunas de Pudahuel, Quilicura, Maipú, Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa y Tiltil, en la Región Metropolitana.

Autor: Absalón Opazo
En un auditorio lleno de vecinos y vecinas de Maipú, Gustavo Gatica, psicólogo y víctima de daño ocular durante el estallido social de 2019, anunció su candidatura por el Distrito 8, que incluye las comunas de Pudahuel, Quilicura, Maipú, Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa y Tiltil.

Durante la actividad, Gatica agradeció la oportunidad de integrar la lista del progresismo y relató cómo es que llegó a decidir su postulación: “Hace un tiempo atrás me subí a un taxi y el chofer me comentó que su hija me admiraba y que decía que debía estar en el Congreso. Al otro día desperté y seguía pensando en el tema. Comencé a hablarlo con mi círculo cercano y tomé la decisión”, contó.

Respecto a su vinculación con las comunas que buscará representar, señaló que “hace 27 años que nací y crecí en este distrito. Vivo en Colina, trabajo en Estación Central y conozco los problemas que nos afectan”.

“Por ejemplo, Colina con su crisis hídrica; Tiltil, como los vecinos dicen, convertida en una zona de sacrificio; Lampa y su crisis habitacional; Quilicura y los problemas respecto a las construcciones; Maipú y la falta de conectividad; el descontrol demográfico en Estación Central; y Cerrillos y Pudahuel con sus altas tasas de contaminación”, detalló Gustavo Gatica.

En la instancia, el psicólogo también indicó que “no podemos resignarnos a que nuestras comunas sigan esperando. Cada uno de estos problemas tiene solución, pero requiere algo que es difícil de encontrar hoy: decisión política y amor por la gente”.

Sobre los desafíos que está viviendo el país, Gustavo Gatica enfatizó que “tenemos a una ultraderecha dispuesta a gobernar por decreto, con rabia, que amenaza con retroceder en nuestros derechos sociales que tanto nos ha costado ganar. Yo estoy aquí y me pongo a disposición de la lista, porque lo que hoy nos convoca es la unidad de las fuerzas progresistas para acompañar la candidatura de Jeannette Jara y proteger la democracia”, concluyó.

