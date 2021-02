Habla el tío que vio por última vez al niño Tomás Bravo, extraviado en Lebu: “Lo dejé a él parado en una parte”

Mientras continúa la búsqueda del niño Tomás Bravo Gutiérrez, de 3 años y 7 meses de edad, extraviado en Lebu en la región del Bío Bío, el tío abuelo que estuvo con él por última vez relató cómo ocurrieron los hechos antes de la desaparición.

El menor desapareció la tarde de este miércoles en el sector rural de Caripilum, en la Ruta P-40, que une la localidad de Lebu con Arauco, por la zona costera, a un costado del puente El Molino.

“Salí con él a buscar los terneros y las vacas y en eso recorrimos el campo entre los dos, yo con él, de la manito. Y después me tocó echar las vacas para acá y lo dejé a él parado en una parte, y en esa parte yo me metí para abajo y después cuando volví no lo encontré”, narró el tío abuelo, identificado como Jorge Eduardo Escobar, citado por Meganoticias.

🔴 Tío que vio por última vez a Tomás Bravo: "Como le voy a hacer una cosa así a mi huachito"https://t.co/X89Fcy5weV — Meganoticias (@meganoticiascl) February 18, 2021

“Pasó más o menos unos cinco minutos, y cuando volví ya no lo encontré. Lo busqué, le grité altiro, lo llamé y no me contestó”, continuó su relato.

Asimismo, agregó que “a lo mejor salió fuera, no sé. Yo me vine altiro hacia la carretera y no estaba“. Especuló que quizá “él se vino a la carretera y alguien lo tomó, no sé”. Además, indicó que el niño conocía el regreso a casa. “Salía conmigo, siempre“, señaló.

Sobre las sospechas que han caído en su contra, dijo: “Cómo le voy a hacer una cosa así a mi huachito, de hace más de tres años, cuando nació, que estaba con nosotros… Lamentable, lo que pasó”.

“No hemos parado de buscar”

Por su parte, el padre del niño, Moisés Bravo, detalló a Radio Bío Bío cómo se han desarrollado las labores de búsqueda en la zona.

“Desde el momento que llegamos no hemos parado de buscar. Las prórrogas más largas son entre las entrevistas y de verdad, todo el dolor que tengo yo es inexplicable”, indicó.

“Desde el momento que llegamos no hemos parado de buscar. Todo el dolor que tengo yo es inexplicable”, agregó el padre de Tomas.https://t.co/Z18PvR7UiP — BioBioChile (@biobio) February 18, 2021

“Lloré, grité, de hecho siento que tengo hasta los ojos secos. Tengo la garganta adolorida de tanto gritar su nombre, de buscarlo entre ramas, palos y zarzas. Incluso en los lugares donde ni los animales tienen acceso”, acotó.

El padre del menor, que viste un polerón naranja, pantalón azul y zapatillas celestes, indicó que trata de comunicarse con los medios para que la noticia se pueda escuchar en todos lados de Chile, principalmente en esta parte de Arauco. “Si es que lo vieron o lo recogieron para ayudarlo y si lo tienen a salvo, que por favor nos avisen lo más pronto posible. Es solo una hipótesis, las probabilidades son complicadas”, finalizó.

Apoyo desde Santiago

Durante la tarde de este jueves 18 de febrero, la Policía de Investigaciones (PDI) anunció que llegará apoyo desde Santiago para el operativo de búsqueda.

El jefe subrogante de la PDI en la región del Bío Bío, prefecto Carlos Sanhueza, informó que llegará apoyo de funcionarios especializados de búsqueda de personas, además de personal subacuático y canino.

Mientras que el intendente del Bío Bío, Patricio Kuhn, indicó que durante la noche los equipos de drones y más unidades especializadas podrán tener mayor capacidad de ver huellas térmicas.

Fuentes: Meganoticias, Radio Bío Bío.