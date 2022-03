“Hay que evaluar caso a caso”: Presidente Boric sobre indultos a presos del estallido social

El Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió la noche del domingo a la posibilidad de indultar a los imputados por el estallido social y manifestó que van “a evaluar caso a caso”.

“Los indultos hay que evaluarlos caso a caso, por supuesto. Espero que avance el proyecto que se está tramitando en el Senado y que logremos reencontrarnos”, indicó el mandatario en entrevista con CNN.



El Jefe de Estado planteó que esto no se puede ver como “impunidad o venganza. Acá lo que tenemos que lograr es volver a encontrarnos todos los chilenos”.

“Por eso también hemos instruido al ministro de Economía para que avance paralelamente, mientras que en Justicia avanzamos en las querellas por Ley de Seguridad del Estado, el Congreso avanza con la tramitación de la amnistía, busquemos formas de reparación a las pymes que sufrieron daños también durante el estallido“, dijo.

Sobre las expectativas que hay en torno a su figura y el nuevo Gobierno, tanto a nivel nacional como internacional.

“Efectivamente es un riesgo, pero también yo confió harto en la sabiduría popular y lo que yo veo es que en conjunto con las expectativas hay una conciencia de que los cambios que hemos propuesto no van a ser fáciles”, explicó.

Asimismo, el Jefe estado sostuvo que “la idea es que no tengamos una relación de cliente-consumidor, sino de ciudadanía-gobierno y que seamos parte del mismo camino”.

Jornada laboral de 40 horas

En la entrevista, Boric también se refirió al avance del proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral a 40 horas. Al respecto, señaló que “lo vamos a trabajar en conjunto, en particular con las pymes y por cierto con las grandes empresas“.

“Chile está preparado para avanzar en esa dirección, porque estamos hablando de mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas que nos están viendo en sus casas, de pasar mayor tiempo con las familias, es una medida pro-familia”, señaló.

Sobre los plazos de implementación de la medida, indicó que “para hacernos cargo de esa preocupación, lo tenemos que implementar con la gradualidad que sea necesaria para que las pymes -en particular- no se vean resentidas y no sea una carga imposible de sostener”.

Fiscalía y corrupción en la política

Otro de los puntos abordados fue el de la labor la Fiscalía en los casos de financiamiento irregular de la política, y al respecto el Presidente aseveró “que hubo un error grave” por parte de la institución.

“Eso, desde nuestro punto de vista, era inaceptable y constituía suficiente antecedente que para ser meritoria la acusación y creo que es algo que la mayoría de los chilenos comparte”, afirmó

“La Fiscalía tiene una cantidad de tareas y deberes en la persecución del delito que son tremendas. Espero que podamos trabajar en conjunto para fortalecerla, para que la gente se pueda sentir más segura en su casa, pero además no vamos a permitir bajo ningún punto de vista que se naturalice la corrupción en política“, planteó Boric.