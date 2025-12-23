La media hazaña en Valparaíso: bióloga marina salva más de 100 huevos de raya y se vuelve viral

Un video grabado en una playa de la Región de Valparaíso mostró el rescate de un racimo de huevos de raya que estaba varado en la arena. La historia, contada por la bióloga marina Camila Montt, abrió una conversación urgente sobre educación ambiental, cuidado del litoral y conservación de las rayas en Chile.

En Valparaíso, una acción concreta y sin aspavientos terminó abriendo un debate enorme: qué tanto sabemos —y qué tan poco protegemos— la vida marina que habita nuestras costas. La protagonista es Camila Montt, bióloga marina de 24 años, quien relató a ADN cómo rescató más de cien huevos de raya encontrados varados en una playa del litoral central y cómo ese registro se volvió viral en redes sociales.

“Yo siempre he tenido una cruzada con las rayas, porque la gente no tiene idea de que existen en Chile”, dijo Montt a ADN, todavía sorprendida por el alcance del video difundido en su cuenta @unabitacoramarina. En pocos días, la publicación tuvo miles de reproducciones y se llenó de comentarios, preguntas y reacciones de personas que recién descubrían que estos animales también forman parte de nuestra biodiversidad.

Conservación de las rayas en Chile: un rescate contra el tiempo

Según contó al medio, todo partió con una intuición en la playa: “Vi un bulto y me empezó a tincar que podía ser un racimo de rayas. Cuando me acerqué, caché al tiro que estaban frescos, porque tenían este color verde pardo y eso es señal de que recién salieron del agua”. Lo crítico, explicó, era que aún se veían enteros y con signos de vida, algo que en la arena dura muy poco. “Si tú dejas un huevo fresco al sol, en 10 minutos cambia de color, se seca y se muere. No tenían ninguna opción si se quedaban ahí”.

Frente a ese escenario, Montt decidió humectarlos y trasladarlos al acuario donde trabaja. Aunque no había cuidado huevos vivos antes, se movió con lo básico: agua de mar, aireación y flujo constante. Luego vino lo más difícil: días de limpieza, revisión y ajustes para evitar problemas, mientras buscaba información y consultaba a especialistas.

(VIDEO) El registro del rescate en la playa

Del “qué bacán” al desafío de liberarlas

El racimo, contó al medio citado, tenía 124 huevos y ella misma asumía que eclosionarían pocos. Sin embargo, el proceso sorprendió: empezaron a nacer una tras otra. Pero ahí apareció otra urgencia: cómo alimentarlas. Montt relató que probó distintas dietas, buscó literatura y pidió apoyo, sin resultados. La salida fue priorizar la liberación lo antes posible cuando el mar lo permitiera, para que las rayas recién nacidas pudieran volver a su ambiente.

La historia se volvió viral por su carga emotiva, pero el trasfondo es ambiental: en Chile existen alrededor de 38 especies de raya y cerca del 27% está amenazada, según explicó Montt. La especie rescatada —la raya costera de cola corta— no está en peligro, pero sí “casi amenazada”. Entre las causas, mencionó la destrucción de bosques de algas, residuos pesqueros, prácticas como el barreteo y la falta de educación ambiental.

Por eso, el mensaje que dejó el video va más allá del “rescate”: “La gente no protege lo que no conoce. Y acá casi nadie sabía que había rayas”, dijo. Y entregó una orientación concreta para quienes encuentren huevos en la playa: “Lo que le digo a la gente es que uno no pierde nada intentando devolverlos al agua. Puede que vuelvan a varar, pero es mejor que dejarlos morir en la arena. No existe ninguna fundación que los reciba, ni un ente estatal que se encargue”.

En tiempos de crisis climática y pérdida de biodiversidad, la historia funciona como recordatorio: la conservación de las rayas en Chile no depende solo de científicos y científicas, también de hábitos cotidianos en la costa. Cuidar los bosques de algas, no dejar restos de pesca y entender por qué varan puede ser la diferencia entre vida y muerte para especies que, aunque invisibilizadas, siempre han estado aquí.

