Historial de incendios químicos en Quilicura: ¿Quién es el responsable?

Por Rodrigo Vallejos, movimiento Resistencia Socioambiental Quilicura

Según datos de la Seremi de Salud, en 2015 Quilicura ya contaba con 182 fuentes fijas de contaminación, por lo que es esperable que desde esa fecha hasta hoy, esa cantidad haya aumentado considerablemente, siendo Quilicura uno de los núcleos industriales más grandes del país.

Por ello, el mega incendio producido el pasado 29 de noviembre de 2021 en las dependencias de Gruporevex, es una de las consecuencias de la falta de fiscalización por parte de las autoridades, que pone en riesgo constante a una comunidad que vive en medio de una zona de sacrificio ambiental. Porque este no fue un «hecho aislado» como lo señalaron algunos, pues en Quilicura ya han ocurrido anteriormente varios incendios que han generado gigantescas fumarolas que se ven desde gran parte de Santiago.

Recordemos alguno de los casos más notorios:

28 de agosto del 2007, ardió el laboratorio cosmético Petrizzio, lo que generó una columna de humo visible desde distintos lados de la capital y dejó 10 heridos.

24 de septiembre del 2013, un incendio afectó la empresa Degraf, especializada en reciclaje de residuos tecnológicos, por lo que hubo aproximadamente 1500 personas evacuadas.

17 de noviembre del 2014, explosiones y una densa columna de humo visible desde diversas zonas de Santiago fueron producidos por el incendio de 14 mil litros de alcohol y otros productos químicos en las dependencias de la empresa Panimex.

31 de agosto del 2016, un fuerte incendio afecto la fábrica de helados Trendy, dejando a dos bomberos heridos.

12 de julio del 2017, la fábrica de plásticos Panimex nuevamente fue protagonista de un incendio que dejó 4 lesionados, uno de ellos con riesgo vital. Producto de este incendio la Seremi de Salud decretó una prohibición de funcionamiento para investigar el siniestro.

19 de enero del 2018, tres bodegas de materiales químicos ubicadas en Fresia con Guacolda, resultaron quemadas en un violento incendio.

Estos son solo algunos de los incendios más notorios que se han producido en Quilicura, a los que se suman los siniestros registrados en comunas aledañas, como de la fábrica de plásticos Wenco en Huechuraba o el de las bodegas Petrizzio en Pudahuel.

¿Quién es responsable?

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) exige a las empresas de estas características contar con muros divisorios que resistan el fuego por un período de 60 a 120 minutos. Asimismo, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades es clara en indicar que es responsabilidad de la Dirección de Obras Municipales (DOM) fiscalizar el cumplimiento normativo a las empresas.

Así, el principal responsable es el director de la DOM, Juan Antonio Muñoz Cornejo, que ejerce este cargo desde 2013, y al cual la normativa actual le da el carácter de «inamovible», siendo el único método para pedir su remoción a través de la Seremi de Vivienda, mediante un sumario de Contraloría.

En este punto, recordemos que el artículo 152 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que los municipios «incurrirán en responsabilidad por los daños que causen, la que procederá principalmente por falta de servicio», lo que permite a los afectados por estos incendios tomar acciones legales en contra del municipio.

La comunidad quilicurana ve su calidad de vida vulnerada constantemente al encontrarse cercada por un gran cordón industrial con empresas que trabajan elementos altamente contaminantes, además de encontrarse en un subvalle entre el cordón precordillerano de San Ignacio, Cerrillos Lo Castro y Cerros de Renca, lo que entrega a la comuna características propicias para concentrar una gran cantidad de las emisiones atmosféricas que se generan en la Región Metropolitana.

Quilicura no aguanta más, las quilicuranas y quilicuranos necesitan medidas urgentes por parte de las autoridades para combatir la saturación ambiental que afecta la calidad de vida que habita en este sector y la zona norte. Es primordial que el Ministerio del Medio Ambiente utilice sus facultades y decrete Quilicura como Zona Saturada en virtud al artículo 43 de la Ley 19.300, para que se establezcan planes de prevención o descontaminación a una comuna que presenta altos niveles de arsénico en sus aguas, más de 534 hectáreas de vertederos ilegales, dos plantas de transferencia de la basura de toda la Región Metropolitana, el ex vertedero Cerros de Renca que aún no ha sido saneado, una latente amenaza inmobiliaria y áreas verdes deficientes, que alcanzan un total de 3 veces menos de lo que recomienda la OMS por persona.

Quilicura es una Zona de Sacrificio al norte de Santiago y necesita la atención de las autoridades.