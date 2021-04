Histórico: 100 candidatos constituyentes exigen destitución de Piñera y Gobierno Provisional

Por Francisco Marín

100 candidatos (as) constituyentes, reunidos telemáticamente este 21 de abril de 2021 y convocados por la redes de listas de los Movimientos Sociales Constituyentes (http://movimientossocialesconstituyentes.cl/ ) definieron una hoja de ruta que incluye la destitución de Sebastián Piñera y la promoción de un gobierno provisional que atienda las emergencia sanitarias, económicas y ambientales que afectan al país.

“Sebastián Piñera continúa socavando la democracia en nuestro país. Esta semana ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional para evitar el tercer retiro del 10% -asumiendo claramente la defensa de las AFPs, en desmedro del clamor popular por más ayuda”.

“Asimismo -añaden-, en un hecho antidemocrático, ha otorgado su apoyo a las FF.AA quienes en un acto inconstitucional han deliberado, amenazando la libertad de expresión”.

Sostienen en su declaración que “la continuidad de Piñera en el poder es un peligro para la convivencia republicana, para la paz social y para la vida de las personas. Ha dejado en el más absoluto desamparo a millones de chilenos que no reciben ayuda económica del Estado. Muchas personas deben salir, so pena de contagiarse, a ganarse el sustento para sus familias, pues la terquedad del gobierno impide contar con una renta básica universal que haga frente con eficiencia al contagio cuyo aumento es solo responsabilidad del gobierno. Las políticas gubernamentales solo aumentan la violencia estructural del modelo, violencia que se expresó mediante el estallido social, cuyas exigencias no han sido respondidas”.

Sigue: “Llamamos a la ciudadanía a permanecer atentos y alertas. El Gobierno ejerce el control de la población aprovechando la pandemia, tenemos el toque de queda más largo del mundo.

“Porque anhelamos la paz como hija de la justicia y del respeto a la democracia, exigimos en nuestra calidad de candidatos/as constitucionales independientes, a los congresistas hacer uso de la ley y dar inicio a la destitución de Piñera. En su reemplazo, promover la instalación de un gobierno provisional que garantice la vida y la democracia.

“Antes que sea demasiado tarde. Por la paz de Chile. Por la dignidad de nuestros compatriotas. Llamamos a los congresistas hacer uso de la soberanía que les delegamos y actúen en consecuencia”.

La iniciativa es respaldada por candidatos de diferentes listas y distritos como: Movimientos Sociales,unidad de

independientes; Independientes por una Nueva Constitución; Coordinadora Nahuelbuta Biobío Constituyente; Lista Movimiento Social Constituyente; Lista Poder Constituyentes a Toda Costa e Independientes y Movimientos Sociales del Apruebo, entre otros.

Firman Candidatas y Candidatos de Listas de Movimientos Sociales e Indepedientes:



