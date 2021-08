Huelga de Sindicato de Isapre Nueva Más Vida cumplió un mes: Trabajadores acusan que empresa está «totalmente cerrada» a llegar a un acuerdo

Vía Sindical

Un mes de huelga cumplieron las y los trabajadores de Isapre Nueva Más Vida, quienes no han podido lograr un acuerdo con la empresa, la que según el sindicato, no se muestra dispuesta a lograr una solución.

Salvador Tripallan, tesorero del sindicato, explicó a Sindical.cl que sus empleadores están «totalmente cerrados a llegar a un acuerdo que favorezca tanto a los trabajadores como a la empresa, para poder terminar con la huelga».

El dirigente agregó que en este último tiempo han tenido conversaciones con la compañía, «pero lo que ofrecen está por debajo del piso que el sindicato tiene», tomando en cuenta además que este problema viene desde el inicio de la huelga, ya que cuando se inició la negociación la Isapre sacó dos puntos relevantes para el sindicato.

En esa línea, Tripallan detalló que las principales demandas del sindicato son «un reajuste salarial, ya que no hemos tenido incremento en el sueldo base. En temas de colación y movilización, desde el año 2018 que tenemos lo mismo, no ha sufrido ningún cambio, porque esas asignaciones nunca estuvieron reajustadas por temas del IPC».

«Es lamentable que una empresa del área de la salud, porque estamos hablando de una Isapre, no quiera llegar a acuerdo con los trabajadores, sobre todo en tiempos de pandemia donde las y los trabajadores están movilizados desde Arica a Punta Arenas. Es lamentable ya que de parte del Estado tampoco estamos protegidos, porque no entendemos que en pandemia no se haya legislado sobre las negociaciones colectivas», manifestó el representante sindical.

Finalmente, desde el sindicato reiteraron que siguen a la espera de una solución, indicando que entre todas las gestiones realizadas, pidieron una reunión por Ley de Lobby con el ministro del Trabajo, Patricio Melero, para buscar una solución, pero se les respondió que no porque la autoridad «no ve esos temas».