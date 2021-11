Huelga en colegio Emprender de Lampa completó 17 días

Mediante un comunicado público, las y los trabajadores (profesores, especialistas, auxiliares y administrativos) del colegio Emprender Larapinta, de la comuna de Lampa, que este jueves 25 de noviembre completaron 18 días de huelga, aseguran que su empleador, Eduardo Gras Díaz, no ha sido capaz de entregarles una propuesta que se acerque a sus expectativas.

El sindicato informa que: «Al no llegar a un acuerdo se hace imposible recuperar los días no trabajados entre el 14 de diciembre (ya que el calendario escolar daba como último día de clases el lunes 13) y el 30 de diciembre (día de comienzo de vacaciones de los funcionarios), por lo que la huelga se puede extender hasta llegar a un límite en el que se congele por vacaciones y se reactive en marzo, no pudiéndose dar inicio al año escolar 2022 de nuestros estudiantes (situación conocida desde un principio por la dirección y la corporación)».

La organización de trabajadores agrega: «Las y los trabajadores estamos con pena, rabia y decepción, pero fortalecidos y unidos como grupo para enfrentar lo que viene, y como sabemos que lo que se viene es largo, estamos generando iniciativas para poder recaudar fondos que permitan palear de alguna manera el perjuicio económico en que nos encontramos. Esperamos de todo corazón que nos puedan ayudar y acompañar en estas actividades.»

A continuación, reproducimos la declaración enviada a nuestro diario:

«Después de 17 días de huelga, 136 trabajadores y trabajadoras del colegio Emprender de la comuna de Lampa, nos encontramos de pie exigiendo mejores condiciones económicas y laborales. Lamentablemente nos hemos encontrado con un empleador que no escucha a los trabajadores, apoderados y estudiantes que acompañan y apoyan nuestras peticiones.

Más de 1.700 estudiantes se encuentran sin poder terminar su año escolar y con la incertidumbre de lo que sucederá el próximo año, si esto se extiende.

Queremos además denunciar la problemática en la que se encuentran muchos colegios particulares subvencionados, que son administrados por grandes empresarios y grupos económicos que usufructúan de estos proyectos educativos y además aprovechan de hacer un lavado de imagen, proyectando ser un aporte a la sociedad, en nuestro caso Eduardo Gras, presidente de la corporación educacional a la que pertenecemos y principal accionista de la constructora Socovesa, Almagro, Viña Montgras, entre otros negocios.

Finalmente queremos hacer un llamado a toda la comunidad, vecinos y vecinas que divulguen nuestra problemática con amigos y amigas para poder así, visualizar nuestro conflicto.

Un abrazo fraterno para todos y todas,

Sindicato de trabajadores colegio Emprender Larapinta«

