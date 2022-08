Huelga en Preunic: Trabajadoras denuncian que condiciones laborales y en la empresa «son paupérrimas»

Vía Sindical

En medio de la primera negociación colectiva en la historia de la tienda Preunic, las y los trabajadores de la cadena denunciaron graves casos de abuso laboral y condiciones indignas de trabajo, a lo que se suman otras irregularidades como la revisión constante de los artículos personales por una orden de gerencia, falta de agua potable, funcionarios en labores con Covid positivo, incentivos perversos a la venta, disminución de salarios y asignación de funciones que por contrato no corresponden.

En ese sentido, la propuesta de contrato colectivo, presentada por los más de 300 socios y socias del sindicato, incluía condiciones para terminar con estas prácticas constantes de abuso laboral y ambientes indignos de trabajo, pero Preunic rechazó todas las peticiones y desconoció las irregularidades, por lo que las y los trabajadores votaron huelga.

Desde la organización sindical detallaron que muchos son cambiados «de área y de horario en desmedro de su sueldo, sin respetar sus contratos de trabajo. Son enviadas a limpiar baños, hacer de guardia, labores que no están en sus contratos de trabajo, para eso la empresa recurre empresas externas».

Además, las y los trabajadores acusan que en muchas sucursales no hay acceso a agua potable y tampoco implementos básicos como alcohol gel o mascarillas, los que deben ser costeados por los mismos funcionarios. A esto se suma que muchas veces, funcionarios con Covid-19 positivo se han visto en la obligación de trabajar.

«Hay acoso constante de las jefaturas hacia los trabajadores por pertenecer al sindicato, más aún, en este proceso de negociación colectiva. La empresa está incentivando y hostigando a trabajadoras para que renuncien al sindicato y a su vez está negociando su salida en medio de la negociación colectiva», indicaron.

Respecto al que califican como «perverso sistema de ventas», desde la entidad sindical explicaron que la empresa entrega comisiones de no más del 1,5% por venta de producto, pero sujetas a metas millonarias que son inalcanzables. Casi ningún local llega a la meta por lo que las trabajadoras pierden esas comisiones y sacan $0.

En este punto, señalan que existen ventas ejecutadas que Preunic no reconoce, evitando así pagar la comisión que corresponde a las y los trabajadores: «Hay ventas que la empresa no cancela. Haciendo seguimiento nos dimos cuenta de que la empresa no registra todas las ventas realizadas, por lo tanto, no las paga a las trabajadoras», acusaron.

A lo anterior se agrega la precariedad de los bonos de colación, que señalaron como «indignos. Solamente a las trabajadoras que trabajan turno de 45 horas se les paga y el monto es de $1.400 diarios, las demás no reciben un solo peso por este concepto. Los trabajadores de bodega reciben un bono de $500 para un desayuno».

Desde el sindicato insistieron en que la propuesta de contrato colectivo presentada por los trabajadores y trabajadoras de Preunic incluía condiciones para terminar con estas prácticas constantes de abuso laboral y ambientes indignos de trabajo, pero la empresa rechazó todas las peticiones y desconoció las irregularidades.

«Estos y más problemas existen hoy en día en las tiendas Preunic, por lo que nuestro sindicato presentó el día 28 de junio el primer proyecto de contrato colectivo. La empresa nos respondió de manera negativa, argumentando que no es posible acceder a ninguna de nuestras peticiones, desconociendo todos los problemas que mencionamos. El día de hoy estamos votando la huelga, arrastrada por la misma empresa que no quiere llegar a ningún acuerdo con sus trabajadores», concluyeron desde la organización sindical.