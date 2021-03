Se viene la Huelga Feminista: Miles de mujeres conmemorarán el 8M en las calles para protestar contra el patriarcado y el terrorismo de Estado

Quedan pocas horas para el inicio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, para lo cual se ha convocado durante las últimas semanas a una Huelga General Feminista de carácter plurinacional, y que tomando en cuenta el contexto de pandemia, rescatará el valor de los territorios y las diversas formas de manifestación y resistencia, además del llamado a las calles.

Se trata de una movilización que además de conmemorar el 8 de marzo, trasciende diferentes demandas desde la mirada feminista, que busca frenar el terrorismo de Estado y los constantes abusos del patriarcado, que se han visto reflejados en los cientos de femicidios hasta la fecha, la represión policial durante la revuelta y en el territorio mapuche, la violencia contra las mujeres y disidencias, la inequidad laboral y el no reconocimiento del trabajo de cuidados, entre un sinfín de injusticias que considera esta lucha.

En el contexto de este llamado a huelga, durante el viernes previo a la marcha la Coordinadora Feminista 8M publicó una declaración pública firmada por 81 agrupaciones feministas, como la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, Abofem, Red de Mujeres Mapuche, Red de Actrices Chilenas, entre otras.

En la publicación manifestaron que “no estamos todas” y visibilizaron los casos de femicidio durante este 2021.

“No están las presas, no están las que siguen trabajando en jornadas que no dan espacio al descanso, no están las que deben cuidar y criar solas, no están las que nos arrebató la pandemia, no están las detenidas desaparecidas que nunca volvieron, no están las once que ya nos ha arrebatado la violencia patriarcal solo este año: no está Ariana Bravo, Bartolita del Carmen Paredes, Pamela Fonseca, Brenda Cartes, Mariana Milla, Yorka Gonzalez, Herlin Montaño, Stefanía Breve, Kimberly Palma y Damaris Meliñir. No está Emilia Herrera, joven trans asesinada por guardias del Condominio RiñiMapu”, expresaron.

Semana feminista

Si bien, la convocatoria es para este lunes 8 de marzo, la semana previa a la huelga general no estuvo exenta de manifestaciones feministas.

A principios de mes, tuvo lugar el “Súper lunes feminista”, el cual estuvo marcado por el renombramiento de las estaciones del Metro de Santiago, acción que se había realizado en 2019, conmemorando a las mujeres y disidencias que han aportado a la lucha.

Este 2021, la intervención estuvo enfocada en visibilizar las diferentes demandas del movimiento, lo cual estuvo a cargo de mujeres de 24 agrupaciones feministas, entre éstas la Coordinadora 8M.

Algunas de las consignas que reemplazaron los nombres de las estaciones fueron: “No + Lesbo Odio” (Ecuador), “No + Femicidios” (Irarrázabal), “No + Impunidad” (Simón Bolivar), “Lucha Antirracista” (San Joaquín), “Aborto Libre y Legal” (Universidad Católica), “Constitución Feminista” (Universidad de Chile), “Ninguna Migrante es Ilegal” (Plaza de Armas), entre otras.

[♦️♦️♦️ Aborto Libre y Legal – Ex Universidad Católica]

egalización integral del aborto libre, seguro y gratuito (no solo por su despenalización). Este derecho debe estar garantizado por el Estado, promoviendo políticas públicas que faciliten el acceso a información y a abortar. pic.twitter.com/I9FxOASKav — Coordinadora Feminista 8M (@Coordinadora8m) March 1, 2021

[♦️♦️♦️ Constitución Feminista – Ex Universidad de Chile] pic.twitter.com/kmpcUwPuLa — Coordinadora Feminista 8M (@Coordinadora8m) March 1, 2021

[♦️♦️♦️ No + Femicidios – Ex Irarrazabal] Uno de los ejes centrales del programa feminista contra la precarización de la vida es el fin a la violencia patriarcal, dentro de ella encontraremos la necesidad de acabar con la violencia que nos mata cuando amamos, o dicen amarnos. pic.twitter.com/G1qbsaOEwO March 1, 2021

Asimismo, a tres días de la Huelga General Feminista por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, diversas organizaciones se reunieron en un punto de prensa para presentar el itinerario para la conmemoración de este 8M, el cual involucra manifestaciones en el territorio plurinacional.

De acuerdo con la CF8M, la jornada de huelga feminista para este lunes iniciará en la mañana, con manifestaciones en toda la ciudad, y de igual manera, con la paralización del trabajo, tanto telemático, como presencial.

Durante la tarde continuarán las convocatorias y movilizaciones, dándose término a eso de las 21:00 horas con el llamado a cacerolazo “contra el toque de queda y el terrorismo de estado”.

[🔴La Huelga General Feminista VA!] Tras 3 Asambleas Generales de Huelga que tuvieron mas de 300 asistentes, hemos definido un itinerario de acciones para este 8, construido entre distintas colectivas y organizaciones feministas pic.twitter.com/30z3zKBItl — Coordinadora Feminista 8M (@Coordinadora8m) March 4, 2021

Puntos de manifestación para este 8M

La CF8M también comunicó sobre los diferentes puntos de la manifestación plurinacional y los horarios de las convocatorias, tanto en comunas de la capital como de regiones.

[🟢Manifestaciones en el territorio plurinacional]

Les compartimos la lista de lugares en que se realizarán actividades para este 8M y en los próximos días. pic.twitter.com/a8e4gZ0ykb — Coordinadora Feminista 8M (@Coordinadora8m) March 4, 2021

De la misma manera, diferentes organizaciones dieron detalles sobre más instancias de convocatoria.

Desde Ni Una Menos, comunicaron que su primera acción de este 2021 será el lunes 8 de marzo a las 12:00 en la Oficina de Partes del Congreso Nacional, Sede Santiago de Chile, ubicada en calle Compañía 1131.

Por otro lado, Feministas de La Reina informaron se está organizando una marcha feminista separatista que partirá en tres puntos: Plaza Egaña, Tobalaba con Larraín y Villa La Reina, los cuales confluirán frente al Aeródromo de Tobalaba en un acto organizado por AMAT, el cual consistirá en un homenaje y velatón a las mujeres vulneradas por la violencia de estado tanto en dictadura, como en el estallido social y durante la pandemia.

Asimismo, habrán otras instancias vía telemática.

La Red de Actrices Chilenas (RACH) realizá el lanzamiento de la “Guía preventiva de violencia de género y discriminación en las Artes Escénicas y Audiovisuales”, el cual será a las 21:30 horas en el Instagram, Facebook y Youtube de la organización.

Contra el patriarcado y contra el terrorismo Estado

El 8M de 2020, cuya movilización histórica convocó a más de 2 millones de mujeres, estuvo marcada por la consigna “Sin nosotras no hay futuro: por un nuevo Chile con paridad de género“.

Para la convocatoria de este 2021, el lema será “Contra el patriarcado y contra el terrorismo Estado”, lo cual fue anunciado por la CF8M a dos semanas de la huelga, la que se caracterizará por ser plurinacional, inclusiva y anticarcelaria.

Asimismo, las diferentes activistas feministas concuerdan en que el actual contexto de pandemia ha dejado aún más en evidencia dicha violencia.

Al respecto, la vocera de la Coordinadora 8M, Nuriluz Hermosilla, precisó que “el patriarcado nos vulnera cotidianamente, puertas adentro y puertas afuera. Más en situación de pandemia. Sostenemos que los cuidados son una responsabilidad social, y exigimos un sistema plurinacional comunitario de cuidados. Un gobierno empresarial se ha mostrado incapaz de gestionar la crisis sanitaria y finalmente resulta genocida”.

Hermosilla fue también enfática en señalar la importancia de la liberación de las y los presos políticos del pueblo mapuche y la revuelta.

“Contra el terrorismo de estado, mantenemos la actividad feminista de lucha por la libertad de los, les y las presas políticas de la revuelta, la lucha por la libertad de los presos politicos mapuche y la lucha por justicia y reparación para quienes han sido vulnerades en sus derechos humanos y la exigencia de responsabilidad política y judicial del gobierno, del Estado y las instituciones perpetradoras de violencia política y sexual en contra de los pueblos”, puntualizó en declaraciones a El Ciudadano.

En esta misma línea, Javiera Cabello, encargada nacional del Frente Feminista de Convergencia Social y miembro de Asamblea Feminista Plurinacional, puntualizó sobre el terrorismo de Estado que “es evidente que hay que ponerle fin a la institución de Carabineros de Chile, y las fuerzas del orden en este país que están completamente corruptas, que tienen una orientación que violenta y vulnera sistemáticamente los derechos humanos”.

“Eso está probado a nivel histórico, y también lo deja más que claro todo lo que ha pasado en el estallido y la cantidad de víctimas que han sufrido violación a sus derechos manifestándose legítimamente por un cambio en Chile”, afirmó Cabello.

De acuerdo con las Mujeres Autoconvocadas de Macul, la lucha está centrada en combatir “la criminalización de la protesta, no sólo la nuestra, sino que en Wallmapu, en la Plaza Dignidad, en las poblaciones y diversos territorios donde la lucha es constante. Creemos que debe existir castigo y juicio a todos/as los/as violadores de los derechos humanos, sin importar el cargo que tengan”.

“Dentro de las demandas está el terminar con las diferencias de clases y buscar un país más justo, donde nuestros derechos básicos estén asegurados. Considerando como derechos básicos: el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito, fin al Sename y libertad a los presos políticos”, puntualizaron.

Asimismo, Feministas de La Reina, parte de la Asamblea Feminista Plurinacional, señalaron que todas las demandas “son urgentes”, pero que lo principal radica en que “esta Nueva Constitución ponga fin al patriarcado. garantizando igualdad de derechos”, y así asegurar “una vida digna, libre de todo tipo de violencia”.

Refiriéndose también a la Nueva Constitución, Constanza Valdés, candidata a la constituyente por el Distrito 7 y activista trans, enfatizó en la importancia de incorporar el derecho a la identidad de género y mecanismos de inclusión, como por ejemplo, cupos laborales para las mujeres trans.

“De qué manera cuando pensamos en los derechos de las mujeres, también estemos hablando de las mujeres trans, de las mujeres migrantes, de niñas, de jóvenes, de mujeres de pueblos originarios, mujeres mapuche, mujeres aymara, de qué manera pensamos las distintas universalidades de mujeres que existen en nuestro país y de qué manera podemos enfocarlo en torno a cómo diseñamos una Nueva Constitución”, señaló la también licenciada en Derecho e integrante de Abofem.

Lorena Astudillo, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, señaló que respecto de los femicidios, ha quedado en evidencia que los diferentes poderes del Estado no están realizando su trabajo bien.

“Las ministras, los ministros, y todas aquellas personas a las cuales se mandata para que trabajen por la erradicación de la violencia hacia las mujeres, tienen responsabilidad”, puntualizó la abogada feminista.

En relación a cómo la violencia patriarcal se ha visto reflejada en el contexto de crisis sanitaria, Andrea Camargo, abogada y presidenta de la Fundación Mujeres, precisó que nos encontramos frente a “una pandemia mucho más grande”, la cual es precisamente “la violencia que sufrimos nosotras las mujeres y que finalmente muchas veces termina con quitarnos la vida”.

“Necesitamos políticas públicas que nos garanticen la vida, que nos den la seguridad para poder estar tranquilas en nuestros hogares, ya que son muchas las mujeres que producto de esta pandemia, de las cuarentenas, del encierro, han sufrido violencia. Esto ha quedado manifestado hoy más que nunca”, puntualizó.

Más de 100 formas de parar

Si bien, el actual contexto de pandemia por Covid-19 ha reducido la posibilidad de salir a las calles en algunas comunas del país a diferencia del 8M 2020, las diferentes organizaciones feministas afirman que no hay manera de que esto influya en la fuerza ni en la convocatoria de la huelga, puesto que las formas de manifestación y resistencia son diversas.

Lorena Astullido destacó que lo que no puede pasar durante este 8M es “quedemos invisibles las mujeres”.

La abogada feminista también enfatizó que más allá del contexto de pandemia, no hay que dejar de lado “las condiciones laborales a las cuales estamos sometidas las mujeres”.

“Si decidimos usar un derecho a huelga o poder faltar a nuestros trabajos como una manera de protesta, somos castigadas. Desde ahí que nosotras convocamos a manifestarnos también de diversas formas: con conversatorios, los espacios de trabajo, con las compañeras y por supuesto, también adherimos a la convocatoria que se está haciendo para el 8 de marzo con hitos territoriales“.

Desde las Mujeres Autoconvocadas de Macul, también rescataron el valor territorial de la huelga de este 2021, lo que probablemente la diferencie de jornadas 8M de años anteriores, por lo que la convocatoria será alta.

“En el contexto actual, la huelga tendrá una alta convocatoria, sólo que no se verá reflejado en la marcha como el año pasado, pero sí lo veremos en los territorios, será una jornada mucho más territorial que las veces anteriores. Más que nada para resguardar la seguridad y la salud de todas”, precisaron.

Asimismo, destacaron que al tener una consigna definida, esto permite una coordinación en cada uno de estos territorios.

“Para lo mediático será poco masivo, pero como decía, habrá movilizaciones en todas las comunas, regiones, y países, ya que tenemos una consigna clara que es la lucha contra el patriarcado y el terrorismo de estado, este último toma mucha fuerza por nuestras vivencias desde el 18 de octubre del 2019”, puntualizaron a El Ciudadano.

Constanza Valdés señaló que “esta oleada verde o esta oleada morada no se va a ver exclusivamente en una gran marcha o en distintas grandes marchas a nivel nacional, sino en muchos espacios”.

“Pensemos en una junta de vecinos, pensemos en la casa de algún grupo de mujeres, donde pueden intervenir, colocar carteles o derechamente también movilizarse por redes sociales”.

Desde la RACH afirmaron que “En las circunstancias actuales no será el número de participantes en las calles lo que de cuenta de la fuerza indiscutible del movimiento feminista en Latinoamérica y en el mundo entero”

En esta misma línea, la CF8M publicó en sus redes sociales infografías sobre cómo movilizarse en los diferentes espacios, sean estos la escuela, el trabajo, el campo, zonas de resistencia o sacrificio, en las mismas prácticas de consumo, y la más común, en las calles.

🔴| ¡Más de 100 formas de parar!

Hacer Huelga es parar, sí. Pero como feministas también hemos definido que es muchas cosas más. No dejes de ser parte de la Huelga General Feminista este 8 de marzo y encuentra tu forma de ser parte. pic.twitter.com/RQuJn2egW9 — Coordinadora Feminista 8M (@Coordinadora8m) March 5, 2021

Algunas de estas acciones corresponden a colgar delantales afuera de las casas o carteles que visibilicen el trabajo de cuidados que aún no es reconocido; levantar ollas comunes en espacios públicos; no comprar en malls o supermercados en días previos y posteriores al 8M; difundir y boicotear empresas que promueven estereotipos racistas y sexistas, unirse a llamado a cacerolazo, entre otras formas de manifestación para esta huelga feminista.