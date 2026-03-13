Huelga con 98% de adhesión en Fibra Nov: El costo de negar beneficios básicos tras 30 años de éxito

Tras el fracaso en la mediación, el 98% de los trabajadores de Fibra Nov inició una huelga indefinida ante una oferta que califican de "humillante" e insuficiente.

Huelga con 98% de adhesión en Fibra Nov: El costo de negar beneficios básicos tras 30 años de éxito
Autor: Camila Silva Cortés
Camila Silva Cortés

Mientras la empresa Fibra Nov Ingeniería y Construcción SpA destaca en su carta de presentación más de tres décadas de experiencia en soluciones de ingeniería y fabricación de equipos FRP, puertas adentro el escenario es muy diferente. Tras un proceso de mediación fallido, el sindicato de la compañía inició una huelga efectiva este 9 de marzo, acusando un estancamiento profundo en sus condiciones de vida.

En conversación con El Ciudadano, el Sindicato Fibra Nov, calificó la última oferta de la empresa no solo como insuficiente, sino como una falta de respeto. Según los dirigentes, la administración propuso un Bono de Término de Negociación (BTN) de $150.000, cifra que consideran «humillante» para intentar frenar la movilización.

Más allá del sueldo base, la tabla de demandas del sindicato revela un atraso en beneficios básicos que hoy no se ajustan a la realidad económica del país. Entre las demandas se encuentran un incremento real, solicitando un aumento de 1.5% sobre el IPC; la actualización de los bonos de colación y movilización; la incorporación de bono de escolaridad y de días administrativos; y una repartición equitativa de beneficios, ya que denuncian una repartición desigual que afecta en su mayoría al sector de producción. 

«Nuestra colación y movilización no se ajustan a la realidad. Se han perdido beneficios históricos, como las celebraciones del Día del Trabajador, que con administraciones anteriores sí existían», señalaron desde la organización.

A pesar de la firmeza de la medida, el ánimo entre los trabajadores es alto, de hecho, el sindicato reporta una adhesión del 98%. Los trabajadores, muchos de ellos con más de 20 o 30 años de antigüedad en la empresa, aseguran que el prestigio de Fibra Nov se sostiene gracias a su mano de obra, pero que ese compromiso no es recíproco por parte de la actual administración.

El mensaje del sindicato hacia la gerencia es claro: la disposición a conversar existe, siempre y cuando la empresa presente una propuesta que «satisfaga a la asamblea» y reconozca el valor del capital humano que fabrica sus equipos industriales.

Hasta el cierre de esta edición, las y los trabajadores señalaron que no han obtenido respuesta desde la empresa a sus demandas. 

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