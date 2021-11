Humedales de Osorno en grave riesgo por expansión inmobiliaria

Hace sólo algunos meses, el país se consternaba al conocer el caso de Humedales de Los Molles, zona de la Región de Valparaíso en la que se construyeron edificios en altura, lo que generó varias inundaciones provocadas por el relleno de un humedal existente en el área.

Tanta fue la presión de la ciudadanía, que finalmente el proyecto inmobiliario -denominado Paseo Costanera- fue detenido en junio de este año, luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso dictaminara una orden de no innovar en el terreno, por considerar que el conjunto habitacional ponía en riesgo el suministro sanitario de Los Molles.

Pero ese caso no es el único. Humedales de Algarrobo, Concón, Llolleo y otras localidades de Chile se han visto amenazados por la expansión inmobiliaria de nuestro país. Es el caso del Predio Baquedano, enorme pulmón verde de la ciudad de Osorno, área de 88 hectáreas que está en la mira del Serviu de la región para concretar su proyecto: la construcción de 6 mil viviendas sociales, para personas que esperan una solución habitacional desde hace años.

Por qué el Predio Baquedano

Este sector del sur de la ciudad de Osorno tiene dos características importantes: Una, que se encuentra en un terreno fiscal (es decir, Serviu no debe comprar el terreno para construir las viviendas); y dos, posee un sector rural y un sector urbano. Cabe destacar que la Ley de Humedales protege en Chile los humedales urbanos, pero no así a los rurales.

En este sentido, Leonardo Jaña, abogado ambientalista que llevó el caso a la justicia, explica que “lo que esperamos que es se aplique la igualdad ante la Ley, ya que no puede ser que humedales públicos y privados no sean protegidos de la misma manera. Recordar que, en este sector, el Seremi de Vivienda de Los Lagos, Jorge Guevara, quiere construir miles de viviendas sociales, con los riesgos que esto trae. No queremos que el Predio Baquedano se transforme en pocos años el Bajos de Mena de La Región de Los Lagos”.

Por su parte, Patricio Contreras, presidente del Comité de Adelanto Parque Schott, vecino del Predio Baquedano, comenta que “nosotros entendemos que para el Serviu esta zona es una monedita de oro que pretende solucionar el déficit habitacional de Osorno, borrando del mapa todos los humedales o cuerpos de agua, pero hay una Ley de Humedales que fue dictada en este gobierno, y esperamos que ellos no quieran borrar con el codo lo que escribieron con la mano”.

Eduardo Hott, vecino del sector durante décadas y que lleva a cabo la defensa del territorio hace años, agregó que el Serviu “no nos puede demostrar con ningún ejemplo en Chile que ha hecho construcción de ciudad. Más bien hace barrios muy desordenados, y eso no es lo que corresponde hacer en este predio, lleno de humedales, agua dulce y vida”.

En esa línea, Hott aseguró que el Seremi -al insistir en su proyecto- entra en desacato con lo ordenado por la justicia: “El Considerando 6 de la Corte de Apelaciones de Valdivia, en el fallo del Recursos de Protección que emitió, reconoce dos elementos fundamentales: la existencia de los humedales dentro del predio, y segundo, que debe realizarse un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), lo que no se ha hecho”.

En efecto, el Gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, indicó -respecto a la expansión inmobiliaria y el caso de Los Molles- que “tenemos un problema global que tiene que ver con la presión que hoy en día ejercen los holdings inmobiliarios sobre el patrimonio ambiental, natural, material e inmaterial y Los Molles es un reflejo de aquello. Hoy es necesario evaluar y corregir los instrumentos de ordenamiento territorial que existen».

Visión científica

Eduardo Vergara, ingeniero en conservación de recursos naturales, miembro del equipo de Entropía Consultores, y que realizó un profundo estudio del sector, plantea que “esta red hidrológica presente dentro del predio entrega servicios ecosistémicos claves para la zona, dando protección a aves acuáticas como patos jergones, patos reales y aves migratorias y ranitas de 4 ojos, entre otros”.

Así, es importante destacar que los humedales son indispensables por los innumerables beneficios o ”servicios ecosistémicos” que brindan a la humanidad, desde suministro de agua dulce, alimentos y materiales de construcción, y biodiversidad, hasta control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático.

Andrea Castillo, ingeniera en conservación y también parte de Entropía, concluye: “Un proyecto inmobiliario como el que se plantea generaría una destrucción completa en esta zona. Nosotros como consultores ambientales sugerimos hacer una planificación integrada del territorio. Este predio posee un recurso hídrico que está presente, y en estos tiempos de crisis hídrica, es fundamental protegerlo. Osorno tiene la posibilidad de transformar este predio en un gran pulmón verde”.