INDH llama al Estado de Chile a realizar investigación rigurosa sobre crimen de joven lesbiana

Este martes 25 de junio se cumplen tres años desde que Nicole Saavedra Bahamondes fue encontrada muerta en 2016, con señales de tortura y las manos atadas, en el Embalse Los Aromos de Limache. Siete días atrás, la joven de 23 años había desaparecido mientras se dirigía a su casa temprano, después de una fiesta.



Su familia considera que el caso de Nicole no ha sido abordado con la pertinencia necesaria por parte del Ministerio Público. Cree también que se trata de un crimen lesfobófico, dada la orientación sexual de Nicole, quien a los 14 años le contó a su familia que era lesbiana y comenzó un proceso de auto reconocimiento.



De acuerdo al relato de la familia, desde hace años la joven venía sufriendo acoso en su pueblo natal de El Melón, ubicado en la Región de Valparaíso. A los 16 años unos hombres la abordaron en la calle y la amenazaron con violarla por su orientación sexual.



Nicole fue vista por última vez el 18 de junio de 2016 y su búsqueda comenzó recién el 22 de junio por parte de Carabineros de Chile. Organizaciones de la sociedad civil han denunciado falta de avances de la justicia en relevar pruebas y seguir las hipótesis. Hasta ahora no hay sospechosos del crimen.



Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídica Judicial del INDH, instó “al Estado de Chile a realizar todos los esfuerzos para que se realice una investigación rigurosa, que le permita brindar a Nicole ya su familia las garantías de una debida diligencia en la investigación y de acceso a la justicia”.



“Estamos ante un caso que evidentemente podría ser de violencia contra las diversidades sexuales, por lo que en este sentido el Instituto llama a tomar medidas para terminar con cualquier forma de discriminación y violencia en contra de personas de las diversidades sexuales y en particular en contra de mujeres lesbianas”, sostuvo Bustos.



El INDH oficiará al Ministerio Público para solicitar información respecto a las diligencias realizadas en el caso de Nicole Saavedra y así solicitar una investigación lo más acuciosa posible, de manera de establecer la verdad y las responsabilidades del caso.

Fuente: INDH