Indignante: Depredan importante espacio ecológico y patrimonial en Villarrica

Nuevamente desde Villarrica surgen los llamados y denuncias ante la depredación de sitios de interés patrimonial, en este caso, desde una importancia natural, histórica y arqueológica, como es el espacio de la llamada Piedra del Pelado o Iribarren, también conocido en Mapuzugun como “la Fütxa kura / Retxikura”.

El Colectivo de Ciudadanía “Salvemos la Piedra Sagrada Retxikura – Piedra Iribarren”, daba cuenta este 6 de agosto en redes sociales que el área está siendo intervenida diariamente sin que exista claridad sobre el tipo de proyecto que se está emplazando el territorio, todo bajo la inacción de autoridades municipales y de servicios públicos.

La organización explica que en octubre del 2019 ingresaron una solicitud para “iniciar una investigación formal y rescate del sitio histórico” al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), ya que a juicio de este grupo, se encuentran a simple vista restos arqueológicos en el lugar y que “en base a Investigaciones del Grupo Histórico Arqueológico de Villarrica, se indica que el lugar es un sitio de interés perteneciente a la antigua cultura mapuche del lago Villarrica”. Sin embargo, el espacio está siendo depredado en todo su radio por maquinarias y trabajadores.

Para “Salvemos la Piedra Sagrada Retxikura” las tramitaciones ante el Consejo de Monumentos Nacionales dieron como resultado la declaración de MONUMENTO y SITIO ARQUEOLÓGICO como PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO, por lo que se logró, en teoría, la protección de 100 metros de radio, 70 donde hubo hallazgos y 30 de amortiguación. “Lamentablemente, esto es solo en teoría ya que el área ha sido intervenida diariamente”, señalan desde la organización.

Por su parte, la Comunidad Mapuche José Miguel Manquepillán, del sector Conquil Km.4, de Villarrica, a través de una declaración pública, apoyó la defensa del sector patrimonial “Piedra Rechiküra” y bosque nativo aledaño frente a la deforestación en que está: “Solidarizamos con los pobladores de la ciudad de Villarrica que en estas últimas semanas se encuentran muy afectados/as por la progresiva destrucción de un lugar que no sólo contiene especies protegidas sino que se constituye como un verdadero corredor biológico que filtra las aguas lluvias y la contaminación humana arrastrada hacia el lago”.

Asimismo, el grupo “Mallolafkén – Villarrica”, responsabiliza en su plataforma a la empresa Martabid, indicando que no cuenta con los permisos y aprobaciones pertinentes para intervenir el espacio aledaño: “Este sector además de ser históricamente relevante, es un corredor biológico que filtra las aguas lluvia y la contaminación que generamos los humanos, arrastrada hacia el lago… Es decir, si se destruye el bosque, el lago se contaminará aún más y se mantendrá menos el agua en las napas del suelo”.

En ese sentido, el grupo señala que el Consejo de Monumentos Nacionales ya notificó al municipio, informando sobre la declaración de patrimonio e indicando según oficio: “Se solicita que no se desarrollen faenas que puedan alterar la superficie y el subsuelo en toda el área del sitio arqueológico (escarpes, limpieza de vegetación, excavaciones, corte de perfiles, etc.) pues, en conformidad con los artículos 6 No 6, y 22 de la Ley No 17.288, se requiere autorización previa del CMN para realizar excavaciones arqueológicas”. La Municipalidad, por su parte, habría hecho toma de razón del documento.

Por ello, la agrupación manifiesta que “es insólito que la Municipalidad, por medio de su Departamento de Obras y Secpla, no se sume a la mesa de trabajo compuesta por la organización Protejamos la Piedra Retxikura, el grupo histórico arqueológico, Monumentos Nacionales, Marcela Iribarren (propietaria del terreno), asuntos indígenas y la junta de vecinos Parque Villarrica”.

También denuncian que vecinas y vecinos del sector están sumamente afectados, llegando a punto de “llorar desconsolados al encontrar nidos y tantos seres muertos, reclamando por la presencia de maquinarías pesadas que se encuentran trabajando en el sector, interviniendo orilla de curso de agua y devastando bosque nativo, incluyendo especies protegidas, como copihues”.

“No se ha obtenido respuesta alguna que aclare los proyectos que ahí se contemplan. Se corre la voz que construirán un camino para unir dos sectores, que la constructora Martabid ‘regaló’ dicho trazado al municipio y que Astete (alcalde) viajó personalmente a Santiago para obtener aprobación (lo que incluso fue tema de noticia en medios de comunicación locales), pero no se sabe cómo se beneficiaron ni de qué se trata”, añadieron desde la organización.

Desde “Salvemos la Piedra Sagrada Retxikura – Piedra Iribarren”, agregaron que el 6 de agosto, la encargada de patrimonio, Doina Munita, habría visitado el lugar, luego que vecinas lo solicitaron, y que se habrían contactado con la empresa Martabid, quien habría respondido que desconocían acerca de la declaración de patrimonio.

Según la agrupación defensora del espacio, en el marco de las movilizaciones para detener las faenas y en conversación con trabajadores, estos habrían mencionado que las obras se relacionarían con “caminos”, “viviendas sociales” y “plantaciones”, aseverando que ninguno tenía conocimiento de especies protegidas ni contaban con permisos.

Finalmente, indicaron que hubo intervención en una orilla de curso de agua sin conocimiento de la DGA y una serie de copihues cortados, por lo que hicieron un llamado de apoyo para frenar esta grave intervención.