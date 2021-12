Infectólogo del Hospital de Antofagasta advierte que han detectado muchos pacientes con VIH que desconocían su condición

En declaraciones realizadas al portal SoyChile, el médico internista y subjefe de Infectología del Hospital Regional de Antofagasta, Francisco Salvador, abordó el avance del VIH/Sida en la zona, señalando que a pesar del difícil momento que se vivió a causa de la pandemia, se alcanzaron «buenos resultados».

«A pesar del difícil momento que se vivió, tuvimos buenos resultados desde el punto de vista que registramos baja inasistencia de pacientes que quedaran sin control. Hubo una adecuada distribución de medicamentos y fue muy bajo el porcentaje de pacientes que perdieron algún control», explicó el especialista.

En este punto, Salvador indicó que la gran preocupación se vivió con los nuevos casos confirmados, pues «se han detectado muchos casos de pacientes que viven con VIH que desconocían su condición y llegaron al control ya con la enfermedad en etapa avanzada, es decir, en etapa de SIDA».

«Estos pacientes han sido un tema difícil de manejar porque nunca antes habíamos tenido tantos casos descompensados por VIH. Son pacientes que desarrollan neumonías graves, compromisos neurológicos u otras enfermedades que aparentemente eran banales, pero que terminaron siendo parte de la constelación de síntomas y consecuencias del VIH», agregó Salvador, asegurando que en estos casos, el confinamiento a causa de la pandemia también generó «consultas tardías».

«El VIH necesita que se conozca su condición de portador. Sin eso no podemos dar un diagnóstico y tratamiento efectivo. Hoy existen medicamentos que son muy bien tolerados y con bajos efectos secundarios, pero todo esto también depende de la adherencia a los tratamientos, de tener conciencia de la enfermedad y del autocuidado personal y hacia los demás. Si tenemos un diagnóstico precoz, no vamos a manifestar ninguna de las enfermedades propias del SIDA. Incluso, con tratamiento adecuado y personalizado, la mayoría de los pacientes solo necesitan 1 pastilla al día», argumentó el doctor.

Finalmente, de parte del equipo de atención de la Unidad de Atención y Control en Salud Sexual (UNACESS) del hospital de Antofagasta, entregaron algunas recomendaciones como el realizar exámenes que permitan prevenir el VIH y otras ITS como Sífilis, Hepatitis B y C y Gonorrea; utilizar correctamente el preservativo en cada relación sexual, sea anal, vaginal u oral; no usar ni compartir jeringas durante el consumo de drogas endovenosas; en el caso de estar contagiado, utilizar profilaxis preexposición que implica tomar un medicamento especifico contra el VIH todos los días para reducir el riesgo de contraer el virus; y por último, limitar el número de parejas sexuales y hacerse pruebas para otras infecciones de transmisión sexual que pueden estar presentes sin tener síntomas.

Fuente nota: SoyChile

Foto Portada: Referencial