Informe Poo 3: Análisis de los Programas Presidenciales en materia Medio Ambiental: Provoste y Boric adelantan al resto

La ONG Chile Sustentable dio a conocer este miércoles el informe titulado «Breve Análisis de los Programas Presidenciales en materia Medio Ambiental 2021». El documento de 40 páginas, fue escrito por la politóloga y magíster en Sociología, Pamela Poo.

Dentro del texto, se hace un repaso por los programas políticos de los candidatos presidenciales que participarán en la primera vuelta del próximo 21 de noviembre. Teniendo entre los tópicos analizados las áreas medioambientales de Biodiversidad, Transporte, Empleo Verde, Ciudades sustentables, Cambio Climático, Minería, Agua y Glaciares, Institucionalidad Ambiental, Energía, Impuestos, Energía Zonas de Sacrificio y Transición Justa, Residuos, Soberanía Alimentaria, Oceáno/ Pesca, Bosques y Plantaciones / Arbolado Urbano y Acuerdo de Escazú.

Según su autora, Pamela Poo, este informe fue redactado con la intención de facilitar a la ciudadanía una comparativa sobre los diferentes programas con una mirada ecológica y socioambiental.

A continuación el cocumento completo:

El presente análisis se basa en los programas publicados en las páginas web de la candidata y candidatos

presidenciales, al 1 de noviembre de 2021. Se analizaron los programas de la candidata Yasna Provoste (DC-Nuevo Pacto Social) y los candidatos Eduardo Artes (PCAP), Marco Enríquez-Ominami (PRO), Gabriel Boric (CS-Apruebo Dignidad), Franco Parisi (PG), Sebastián Sichel (I-Junto Podemos Más) y José Antonio Kast (R), quienes

se enfrentarán en las urnas en primera vuelta el 21 de noviembre. Se revisaron los programas presidenciales a

la luz de 16 aspectos relacionados con una mirada ecológica y socioambiental. Aquellos son los siguientes:

Biodiversidad Transporte sustentable Empleo verde Ciudades sustentables Cambio climático Minería Agua y glaciares Institucionalidad ambiental Impuestos Energía Zonas de sacrificio y transición justa Residuos Soberanía alimentaria Océano/pesca Bosques y plantaciones/Arbolado urbano Acuerdo de Escazú

El análisis de estos 16 aspectos refiere casi textual a los programas presidenciales de los candidatos y candidata,

y dan cuenta de sus principales propuestas por área.

Comentarios sobre las propuestas presidenciales presentadas:



Yasna Provoste

El programa presidencial presentado tiene mejoras y ajustes con relación a la primera propuesta elaborada

para la Consulta Ciudadana realizada el 21 de agosto de 2021. Éste presenta bajadas contundentes y

concretas en los 16 aspectos revisados, los que se concentran en materia de mitigación y adaptación al cambio

climático. De las medidas revisadas, las que más destacan son aquéllas en torno a biodiversidad, transporte

sustentable, ciudades sustentables, cambio climático, agua y glaciares, institucionalidad ambiental, energía,

impuestos, zonas de sacrificio y transición justa, residuos, océano/pesca y bosques.

Dentro de las bajadas de las medidas presentadas, destacan la tramitación del proyecto de ley de

Biodiversidad y la protección y restauración de ríos, lagos y humedales, así como también la protección de los

glaciares por ley. A su vez, en torno a las zonas de sacrificio es meritorio el impulso a una Ley de

Descontaminación, Rehabilitación y Regeneración Socioambiental Regional y Zonas de Sacrificio y el cierre de

las termoeléctricas a carbón al año 2030. Por último, resaltan medidas como la carbono neutralidad al año

2040 y la puesta en marcha de la Reforma al Código de Aguas, la prohibición de verter relaves al mar, la

creación de un Ministerio del Mar, una Ley de Arbolado Urbano, así como la firma del Acuerdo de Escazú.



Gabriel Boric

El nuevo programa presidencial presentado por Gabriel Boric contiene medidas y bajadas para los 16 aspectos

revisados en el comparado, concentrándose en el ámbito de mitigación y adaptación al cambio climático.

Destacan en las áreas analizadas los aspectos de biodiversidad, transporte sustentable, cambio climático,

institucionalidad ambiental, impuestos, energía y océano/pesca.

En cuanto a las bajadas de las medidas propuestas, sobresale la tramitación del proyecto de Ley de

Biodiversidad, la protección y restauración de ecosistemas, la presentación de una reforma al Sistema de

Evaluación Ambiental, aumento del impuesto verde, la incorporación del almacenamiento en energía, la Política

para la Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos, la derogación de la Ley de Pesca y la firma del

Acuerdo Escazú.



Existen algunos retrocesos con relación al programa anterior, ya que se realiza un cambio en el abordaje a las

zonas de sacrificio, donde la propuesta plantea una Comisión de Transición Justa, en donde se indica la

necesidad de urgencia, pero con gradualidad. Se menciona la reparación socioambiental de las zonas de

sacrificio, pero no indica a través de que instrumentos se va a implementar, colocando énfasis en la preocupación

por las fuentes laborales de estos territorios. Además, tampoco se propone directamente el cierre de

termoeléctricas a carbón, ni se hace mención a la carbono neutralidad. Por último, en agua se habla de una

política de embalses, sin indicar el tamaño de estos, aunque se menciona la protección de glaciares, no se

especifica a través de qué instrumento se realizaría.

Sebastián Sichel

El programa presidencial de Sebastián Sichel hace referencia a 15 aspectos abordados en el comparado, sólo

quedando fuera empleo verde. En cuanto a los aspectos revisados destacan las medidas presentadas en

biodiversidad, cambio climático, agua y glaciares, energía, zonas de sacrificio y transición justa, residuos y

océano/pesca.

En cuanto a las medidas relevantes, están la restauración de paisajes, la continuidad en la tramitación del

proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad, el envió de un proyecto de ley de glaciares, la

implementación de políticas para el almacenamiento energético, el cierre de termoeléctricas a carbón al año

2030 y la firma del Acuerdo de Escazú.

Por último, el programa se centra más en la mitigación del cambio climático que en la adaptación, y en materia

hídrica si bien hay una batería de medidas, éstas no son de fondo, ya que sólo buscan mejorar la gestión.



José Antonio Kast

El programa de José Antonio Kast presenta medidas en torno a 13 aspectos revisados. No presenta medidas en

los aspectos de empleo verde, cambio climático y Acuerdo de Escazú. Sobre las demás medidas presentadas, si

bien destacan algunas en torno a la conservación del medio ambiente, éstas se contraponen con el resguardo

que se hace de las actividades económicas, lo que impide realmente proteger la naturaleza.

Además, tras la revisión de las medidas propuestas en materia hídrica el enfoque está en las obras grises a

través de una carretera hídrica y embalses. A su vez no se crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas,

sólo se fortalecen Conaf y Sernapesca, lo que implica que muchas de las propuestas en biodiversidad y

conservación de la naturaleza no podrán llevarse a cabo. En energía se apuesta a la mega hidroelectricidad,

biomasa y termoelectricidad, lo que incluso profundiza la crisis climática, siendo además un retroceso por los

efectos que estas fuentes de generación tienen sobre las cuencas, los bosques y las comunidades.

Por último, no hay medidas explicitas en torno al cambio climático, ni a la integración de nuevos enfoques para

abordar la mitigación y la adaptación a este. Es más, se pone en duda si éste es o no de origen antrópico.



Franco Parisi

El programa de Franco Parisi trata 11 aspectos del comparado, no presentando medidas en torno al empleo

verde, cambio climático, zonas de sacrificio y transición justa, océano/pesca ni refiriéndose al Acuerdo de Escazú.

Entre las medidas propuestas destacan la presentación de un proyecto de ley para proteger el suelo, la

eficiencia energética a nivel de hogares, la protección de glaciares. Sobre este último punto mencionar que no

se especifica el mecanismo. También se destaca la reforestación con bosque nativo y el potenciamiento de las

energías renovables no convencionales.

Una de las medidas problemáticas sería la apuesta por estudiar cuan viables son las semillas transgénicas, pese

a toda la documentación existente. Se propone una rebaja del impuesto a los combustibles, lo que es una medida

que incentiva el uso de energía fósil. Por último, no existen propuestas acabadas que permitan enfrentar el

cambio climático, ni en mitigación ni adaptación, lo que es preocupante debido a la complejidad del problema.

Marco Enríquez-Ominami

El programa de Marco Enríquez-Ominami presenta medidas en sólo 7 aspectos de los revisados en el

comparado. El candidato se centra en biodiversidad, minería, agua y glaciares, impuestos, bosques, soberanía

alimentaria y la firma del Acuerdo de Escazú.

Entre los temas revisados destacan las medidas sobre la ampliación de la protección de humedales y el abordaje

de las semillas tradicionales a través de su resguardo como bien común.

En cuanto a medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, es un programa insuficiente en lo

socioambiental e incluso contiene medidas que son regresivas como la eliminación del impuesto específico a los

combustibles. En materia hídrica, si bien hay propuestas éstas no plantean reformas legales para poder

implementar los aspectos señalados, ni se menciona la protección de glaciares, así como tampoco indica políticas

en torno a las zonas de sacrificio y una transición justa.

Eduardo Artés

El programa de Eduardo Artés aborda propuestas sólo en 3 aspectos del comparado, siendo éstos

biodiversidad, energía y soberanía alimentaria, quedando 13 temas sin medidas ni políticas públicas para

implementar. Entre las propuestas sólo se puede destacar la restauración de flora y fauna a nivel nacional.

No presenta medidas de mitigación ni adaptación al cambio climático, por lo que la propuesta es totalmente

insuficiente.