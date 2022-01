Iniciativa popular por la nacionalización de la gran minería del cobre, litio y oro está próxima a alcanzar las 15.000 firmas requeridas

El proyecto de norma constitucional que entró a la Convención por iniciativa popular y que propone la nacionalización de la gran minería del cobre, litio y otros bienes minerales estratégicos, superó este lunes las 14.600 firmas por lo que está próxima a alcanzar las 15.000 requeridas para que entre en discusión en el organismo encargado de escribir la nueva Carta Magna.

Trabajadores del Cobre, el Colegio de Profesores, de la Confusam y el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre entre otras organizaciones, se encuentran detrás de la iniciativa Nº 5.602, que además cuenta con el apoyo de las constituyentes María Magdalena Rivera, Ivanna Olivares, Elsa Labraña y Francisco Caamaño Rojas, entre otros.

Esta noche podemos llegar a las 15 mil firmas!!! Falta usted compañ[email protected]! Vamos por la iniciativa popular para nacionalizar el cobre y el litio.

Firma, difunde y comparte #nacionalizacioncobrelitiooro #iniciativapopular5602

Desde el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre recordaron que «en 1989, Chile producía 1,6 millones de toneladas de cobre y el 90% de la producción estaba en manos del Estado, aportando cerca del 25% del presupuesto nacional. En el año 2020, Chile produce 5,73 millones de toneladas, sin embargo, el cobre aporta solo el 5.9% del presupuesto nacional, según cifras de Cochilco. Esta fuerte caída de los aportes del cobre al erario nacional se debe a que hoy más del 70% de la producción de cobre ha vuelto a estar en manos de mineras extranjeras, que por lo general han evadido de tributar en Chile».

Asimismo, añadieron, «en este mismo período, 1990-2020, las grandes empresas mineras extranjeras se han llevado de Chile 90 millones de toneladas de cobre, sin embargo esa cifra corresponde solo a la exportación declarada en Aduanas por las mismas empresas mineras, pero es de conocimiento público que tanto Aduanas como la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) no fiscalizan la exportación de concentrados, por lo que la exportación real debe ser a lo menos un 20 a 25% superior a la cifra oficial».

Esto daría, agregaron desde el Comité, «que la exportación de cobre por parte de las mineras extranjeras sobrepasaría las 110 millones de toneladas, lo cual al precio real de los últimos 15 años de 3 dólares la libra (US$ 6.612 la tonelada) ha significado que las mineras extranjeras se han llevado de nuestro país, en estos 30 años, alrededor de US$ 727.300 millones solo por el cobre. A ello habría que agregar el oro, la plata, el molibdeno, el renio, el cobalto, selenio, telurio, platino, paladio, azufre y otros metales, que podemos estimar en 20%, lo que nos daría que las mineras privadas se han llevado de Chile alrededor de 900 mil millones de dólares, entre 1990 y 2020. Sin embargo, según cifras del SII han pagado en impuesto a la renta y royalty alrededor de U$ 40.000 millones, es decir, solo 4,4% de lo que se han llevado. Un verdadero desfalco».

«Nuestro país tiene muchas necesidades sociales que no pueden ser satisfechas con el pretexto que no existen recursos necesarios. Sin embargo, la minería del cobre, especialmente, y también la del litio y del oro, generan recursos más que suficientes para satisfacer todas esas necesidades. Pero, como las empresas mineras, por lo general extranjeras, no pagan los tributos necesarios, esos recursos no lo recibe el país y por ello es necesario nacionalizar todas esas grandes empresas mineras», recalcaron.

A diferencia de las normas presentadas por los constituyentes, las iniciativas populares requieren 15.000 firmas, por lo que esta cuenta con un amplio respaldo de la ciudadanía y también de algunos convencionales, quienes esperaron que fuera presentada de esta forma para que tuviera más fuerza y peso dentro de la discusión.

Juan Alcayaga, integrante del Comité de Defensa y de Recuperación de Cobre e impulsor de esta propuesta, señaló que la iniciativa «no es tan solo para que se pueda nacionalizar las empresas de la gran minería, sino que además el Estado pueda nacionalizar todos los bienes públicos que considere necesarios para el desarrollo cultural, económico y social del país, y de las normas transitorias nacionalizar las empresas, la gran minería del cobre, del litio y del oro».

Además, detalló que «se consideran como empresa de la gran minería las que produzcan más de 36.000 toneladas de mineral en cualquiera de su forma, que sea mineral de cobre, de litio o de oro».

